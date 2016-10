Blauer Engel und Deutscher Umweltpreis für Fairphone

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert Hersteller von Smartphones dazu auf, ihre Geräte reparaturfähiger, langlebiger und sozialer in der Herstellung zu machen. Anlass dieser Forderung ist die heutige Auszeichnung des aktuellen Fairphone 2 mit dem Umweltzeichen Blauer Engel durch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks in Berlin.

Mobiltelefone verursachen erhebliche Umweltauswirkungen in der Herstellung, enthalten eine Vielzahl an Schadstoffen und werden oft in unzureichenden Mengen wiederverwendet oder recycelt. Durch die Zertifizierung von Smartphones mit dem Blauen Engel soll transparent gemacht werden, welche Geräte besonders nachhaltig sind. Die DUH fordert andere Smartphone-Hersteller ebenfalls zur Zertifizierung ihrer Geräte mit dem Blauen Engel auf.

„Das mit dem Blauen Engel ausgezeichnete Fairphone 2 bricht mit gängigen Konventionen und stellt die Langlebigkeit in den Vordergrund. Durch die Umsetzung einer modularen Bauweise können Verbraucher Ersatzteile problemlos selber einbauen ohne gleich das ganze Gerät austauschen zu müssen. Eine solche Bauweise vermeidet Elektroschrott, entlastet den Geldbeutel und sollte zukünftig von allen IT-Herstellern umgesetzt werden“, fordert der DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.