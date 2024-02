PDR feiert 20 Jahre Recycling von Druckerpatronen

Der Einweihung war eine zweijährige intensive Vorbereitungsphase vorausgegangen, in der HP Inc., PDR und das bifa Umweltinstitut die Recyclingtechnologie gemeinsam entwickelten und die weltweit erste Recyclinganlage für Druckerpatronen auf dem Betriebsgelände von PDR bauten.

Oberstes Ziel war dabei, eine möglichst hohe stoffliche Verwertungsquote zu erzielen. Eine große Herausforderung bestand darin, die Tinte von den Feststoffen sauber abzutrennen. Heute werden die zurückgegebenen Tintenpatronen zu über 95 Prozent verwertet, davon mehr als 70 Prozent stofflich. Die innovative Anlage ermöglicht es, in einem mehrstufigen Recyclingverfahren Edelmetalle, hochwertige Kunststoffe und Stahl zurückzugewinnen, die wieder dem Produktionskreislauf zugeführt werden. In der Anlage in Thurnau werden die Original-HP-Patronen aus Europa, Afrika und dem Mittleren Osten recycelt, die HP Inc. über ein eigenes Rücknahmesystem im Rahmen des Planet-Partners-Programmes von seinen Kunden zurückholt. Inzwischen wurden über eine Milliarde Tintenstrahldruckerpatronen stofflich verwertet. Das entspricht laut HP Inc. einem Volumen von 450 Schwimmbädern im Olympia-Format.