Erstmals Farbeimer mit digitalem Produktpass

ur Messe FAF – Farbe, Ausbau & Fassade in Köln will Alpina erstmals eine Verpackung mit digitalem Produktpass vorstellen. Die Kennzeichnung soll unter anderem Informationen zu Material, chemischen Substanzen sowie zur recyclingfähigen und fachgerechten Entsorgung der Verpackung liefern. Dadurch könnten Materialströme datenbasiert gesteuert und in eine effiziente Kreislaufwirtschaft überführt werden. Den notwendigen Datensatz liefert die Jokey Group, die erste Dummies des 10-Liter Kunststoffgebindes mit digitalem Produktpass für Alpina produziert.

Die Farbeimer von Alpina werden dazu mit einem entsprechenden QR-Code versehen. Jokey nutzt dafür den digitalen Produktpass von R-Cycle.