Pumpentechnik für feststoffhaltiges Abwasser

Die IFAT 2026 dient als Plattform zur Vorstellung technischer Lösungen, die auf diese veränderten Anforderungen reagieren. Vorgestellt werden unter anderem Pumpensysteme der HOMA Pumpenfabrik GmbH, die auf den Einsatz in stark belasteten Abwasserströmen ausgelegt sind.

Pumpentechnik für hohe Feststoffanteile

Die Baureihe KX, insbesondere die Ausführung KX 105, ist für die Förderung von Abwasser mit hohem Feststoffanteil konzipiert. Die Tauchmotorpumpen eignen sich für kommunale und industrielle Anwendungen und sind für große Fördermengen ausgelegt. Mit Förderleistungen von bis zu 5000 m³/h und Förderhöhen bis 38 m decken sie ein breites Einsatzspektrum ab.

Die mehrkanalige Hydraulik ermöglicht freie Durchgänge bis zu 130 mm und unterstützt einen kontinuierlichen Materialfluss. Der modulare Aufbau sowie die Kombination aus Gussgehäusen und korrosionsbeständigen Komponenten erhöhen die mechanische Stabilität und Lebensdauer. Doppelte Gleitringdichtungen aus Siliziumkarbid sichern die Abdichtung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Durch die konstruktive Auslegung lassen sich Wartungsintervalle verlängern und Stillstandzeiten reduzieren. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Betriebskosten und die Verfügbarkeit der Anlagen aus.

Zerkleinerung von Feststoffen im Abwasser

Für Abwasserströme mit hohem Faser- und Feststoffanteil kommen Chopperpumpen zum Einsatz. Die Alligator-Baureihe der OC-Serie ist mit einer integrierten Schneidfunktion ausgestattet, die Feststoffe vor dem Eintritt in das Hydrauliksystem zerkleinert. Dadurch wird das Risiko von Verstopfungen reduziert und ein stabiler Förderbetrieb unterstützt.

Ein halboffenes, selbstreinigendes Laufrad sowie verschleißfeste Werkstoffe tragen zur Betriebssicherheit bei. Die Pumpen erreichen Förderhöhen von über 50 m und können sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden. Prüfstanduntersuchungen durch die Technische Universität Berlin bestätigen die technische Leistungsfähigkeit der Systeme.

Edelstahlpumpen und Steuerungstechnik

Für Anwendungen mit korrosiven Medien stehen Pumpen aus hochlegierten Edelstählen wie AISI 316 oder AISI 329 zur Verfügung. Diese Werkstoffe bieten eine hohe Beständigkeit gegenüber chemisch aggressiven Substanzen und eignen sich für industrielle sowie hygienisch sensible Einsatzbereiche.

Ergänzend kommen Steuerungs- und Schaltsysteme zum Einsatz, die automatisierte Betriebsabläufe, Schutzfunktionen und Diagnosemöglichkeiten integrieren. Lösungen zur Fernüberwachung unterstützen eine vorausschauende Wartung und tragen zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit bei.

Homa auf der IFAT

Halle B1, Stand 429