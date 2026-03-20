Mobile Stromversorgung für Abwasserpumpen

Gründe sind Anforderungen an Emissionsreduktion, Lärmschutz und flexible Einsatzmöglichkeiten. Technologische Fortschritte bei Batteriesystemen erweitern dabei die Einsatzoptionen deutlich.

Praxistest unter realen Bedingungen

Im Rahmen von Praxistests auf der IFAT 2026 wurden zwei Tauchmotorpumpen von Tsurumi unter realistischen Einsatzbedingungen mit einem mobilen Batteriespeicher betrieben. Zum Einsatz kamen eine einphasige Entwässerungspumpe mit 230 Volt sowie eine dreiphasige Schwerlastpumpe mit 400 Volt. Beide Pumpentypen sind für die Förderung von Wasser mit Feststoffanteilen im Dauerbetrieb ausgelegt und werden typischerweise in Bau- und Infrastrukturanwendungen eingesetzt.

Die Stromversorgung erfolgte über mobile Batteriesysteme von Instagrid. Entscheidend für den Betrieb war die Fähigkeit, sowohl hohe Anlaufströme als auch konstante Lasten zuverlässig bereitzustellen. Die Tests zeigen, dass moderne Batteriespeicher diese Anforderungen erfüllen können.

Leistungsdaten und Betriebsergebnisse

Die Ergebnisse des Tests belegen die technische Eignung des Akku-Betriebs von Abwasserpumpen. Beide Pumpen förderten mit einer Akkuladung jeweils rund 40.000 Liter Wasser. Die leistungsstärkere Pumpe erreichte ein Fördervolumen von 44 Kubikmetern in weniger als 50 Minuten. Dabei traten weder Einschränkungen bei der Förderleistung noch bei der Betriebssicherheit auf.

Diese Resultate zeigen, dass auch leistungsintensive Anwendungen mit mobilen Batteriesystemen betrieben werden können. Voraussetzung ist eine ausreichend dimensionierte Stromversorgung, die insbesondere die Lastspitzen beim Start abdeckt.

Einsatzpotenziale in der Praxis

Der Akku-Betrieb von Abwasserpumpen ermöglicht einen netzunabhängigen Einsatz ohne lokale Emissionen und mit reduziertem Geräuschpegel. Dies ist insbesondere bei innerstädtischen Baustellen, in sensiblen Umgebungen sowie bei temporären Entwässerungsmaßnahmen relevant. Gleichzeitig entfällt der Einsatz von Generatoren, was logistische Abläufe vereinfacht und den Energieeinsatz reduziert.

In Kombination mit digitalen Steuerungs- und Überwachungssystemen lassen sich Pumpen zudem effizient in bestehende Betriebsabläufe integrieren. Damit erweitert der Akku-Betrieb das Anwendungsspektrum für Entwässerungstechnik in verschiedenen Bereichen der Kreislaufwirtschaft und Infrastruktur.

Tsurumi auf der IFAT

Halle B1, Stand 444