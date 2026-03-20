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Recyclinglösungen von Doppstadt auf IFAT

Doppstadt stellt auf der IFAT sein erweitertes Portfolio an Recyclinglösungen vor und gibt Einblick in die strategische Ausrichtung „Doppstadt 2030“. Das Unternehmen zeigt Technologien und Konzepte für die Aufbereitung von Abfällen und Sekundärrohstoffen, die auf Effizienz, Flexibilität und prozesssicheren Betrieb ausgerichtet sind.
Doppstadt Recyclinglösungen IFAT
Ausgestattet mit einem Kettenfahrwerk bietet die neue SM 720.3 K ein hohes Maß an Flexibilität. Copyright: Doppstadt Umwelttechnik GmbH
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Strategische Neuausrichtung und Portfolio

Mit der Initiative „Doppstadt 2030“ entwickelt das Unternehmen sein Produkt- und Serviceangebot weiter. Im Fokus stehen dabei integrierte Lösungen für unterschiedliche Anwendungen der Abfall- und Recyclingwirtschaft. Das Messekonzept gliedert sich in drei Bereiche entlang der Produktlinien und bildet die Struktur des erweiterten Portfolios ab.

Mobile-modulares Aufbereitungskonzept

Im Bereich des mobile-modular processing concept (MMPC) zeigt Doppstadt erstmals den Spiralwellenseparator SWS 6. Die Anlage ist mit Kettenfahrwerk und eigenem Antrieb ausgestattet und kann flexibel in unterschiedliche Prozessketten integriert werden. Durch die Kombination mit weiteren Maschinen, wie dem Methor, lassen sich kompakte Anlagenkonfigurationen für verschiedene Einsatzbereiche realisieren. Das Konzept umfasst neben der Maschinentechnik auch Beratung und Anlagenplanung.

Smart Line mit Zerkleiner- und Siebtechnik

Innerhalb der Smart Line präsentiert Doppstadt unter anderem den INVENTHOR 6.2 mit elektrischem Antrieb und DoppBasket-System. Der Zerkleinerer ist mobil einsetzbar und für unterschiedliche Materialströme ausgelegt. Ergänzend zeigt das Unternehmen die Siebmaschinen SM 620.3 K und SM 720.3 K. Beide Anlagen verfügen über Kettenfahrwerke und sind für Anwendungen mit hohen Durchsatzanforderungen konzipiert.

Core Line für robuste Anwendungen

Die Core Line wird durch die Grobsiebanlage CoreVibro 400 erweitert. Die Maschine ist für anspruchsvolle Siebanwendungen ausgelegt und kann an unterschiedliche Einsatzbedingungen angepasst werden. Sie ergänzt bestehende Anlagen wie den CoreShred 800 innerhalb der Produktlinie.

Live-Demonstrationen im Messebetrieb

Im Rahmen der VDMA-Demonstrationen zeigt Doppstadt verschiedene Anwendungen seiner Recyclinglösungen. Präsentiert werden unter anderem der INVENTHOR 9 und 6.2 mit DoppBasket-System. Darüber hinaus kommen in der Crushing Zone Anlagenkombinationen aus SWS 6 und Methor sowie die SM 720.3 K und der CoreShred 250 bei der Aufbereitung mineralischer und gemischter Abfälle zum Einsatz.

Doppstadt auf der IFAT

Außengelände FM.709/1

Quelle: Doppstadt
Tags: IFAT 2026
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