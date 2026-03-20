Huber zeigt Technologien für Wasser und Abwasser auf der IFAT

Gezeigt werden Maschinen und Anlagen aus verschiedenen Bereichen der Wasser- und Abwassertechnik. Ergänzend kommen digitale Darstellungen wie Videos und Animationen zum Einsatz, um Anwendungsfelder und Funktionsweisen zu veranschaulichen. Fachpersonal steht für Gespräche mit internationalen Besuchern zur Verfügung.

Breites Spektrum an Umwelttechnologien

Im Mittelpunkt stehen Technologien zur weitergehenden Abwasserbehandlung, einschließlich Verfahren zur Phosphorelimination und zur vierten Reinigungsstufe. Darüber hinaus werden Anwendungen zur energetischen Nutzung von Abwasser für Heiz- und Kühlprozesse sowie Lösungen für die mechanische und thermische Schlammbehandlung gezeigt.

Weitere Schwerpunkte liegen auf der mechanischen und industriellen Abwasserreinigung sowie auf digitalen Anwendungen zur Anlagensteuerung und Prozessoptimierung. Ergänzt wird das Portfolio durch Containerlösungen, Mietmaschinen und Systeme für sichere Zugänge zu wassertechnischen Infrastrukturen. Auch dezentrale Kompaktanlagen für die Trinkwasser- und Abwasserbehandlung sowie Servicekonzepte sind Teil der Ausstellung.

Einblick in Produktion und Anlagenbetrieb

Im Rahmen der IFAT 2026 organisiert Huber SE begleitende Exkursionen. Diese ermöglichen Einblicke in die Produktion am Standort Berching sowie in Anlagen aus der Praxis. Die Produktionsfläche umfasst rund 44.000 Quadratmeter.

Huber auf der IFAT

Halle A2, Stand 351

Halle B5, Stand 304