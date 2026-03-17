Kreislaufwirtschaft beginnt vor dem Recycling

Der Welt-Recycling-Tag wurde 2018 vom Bureau of International Recycling initiiert und soll jährlich auf die Rolle von Recycling in globalen Stoffkreisläufen aufmerksam machen. Gleichzeitig verweist er auf eine zentrale Herausforderung: Die Recyclingfähigkeit von Produkten wird maßgeblich durch Materialauswahl, Konstruktion und Verbindungstechniken bestimmt. Komplexe Materialverbunde erschweren eine hochwertige Verwertung und begrenzen die Effizienz bestehender Recyclingverfahren.

Designphase als entscheidender Hebel

Recycling ist ein zentraler Bestandteil der Kreislaufwirtschaft, bildet jedoch nicht deren Ausgangspunkt. Entscheidend ist ein Produktdesign, das auf Langlebigkeit, Reparaturfähigkeit und Wiederverwendung ausgerichtet ist. Ergänzend gewinnen Geschäftsmodelle an Bedeutung, die Materialien möglichst lange im Nutzungskreislauf halten.

Neben dem Recycling umfassen zirkuläre Ansätze weitere Strategien wie Wiederverwendung, Instandsetzung, Remanufacturing und nutzungsbasierte Modelle. Ziel ist es, den Wert von Materialien über mehrere Lebenszyklen hinweg zu erhalten und Primärressourcen zu substituieren.

Branchenplattform für zirkuläre Lösungen

Diese Ansätze standen im Mittelpunkt der Circular Valley Convention, die am 11. und 12. März 2026 in Düsseldorf stattfand. Vertreter aus Industrie, Politik und Forschung diskutierten Rahmenbedingungen und Umsetzungsstrategien für eine zirkuläre Wirtschaft. Im begleitenden Ausstellungsbereich wurden neue Materialien, Rücknahmesysteme und digitale Lösungen präsentiert, die auf eine Verlängerung von Produktlebenszyklen abzielen.

Auch Start-ups aus dem Circular Economy Accelerator stellten ihre Konzepte vor. Das Programm unterstützt Akteure entlang der Wertschöpfungskette bei der Entwicklung und Skalierung zirkulärer Geschäftsmodelle und fördert den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Transformation zur zirkulären Wirtschaft

Der Welt-Recycling-Tag verdeutlicht die Rolle des Recyclings innerhalb eines umfassenderen Systems. Kreislaufwirtschaft und Recycling sind eng miteinander verknüpft, entfalten ihr Potenzial jedoch erst im Zusammenspiel mit einer konsequent zirkulären Produktgestaltung und Nutzung. Ziel ist eine Wirtschaftsweise, die Materialkreisläufe schließt, Abfall vermeidet und die Abhängigkeit von Primärrohstoffen reduziert.