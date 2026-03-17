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Ausbildungszentrum für Kunststoffrecycling in Indien

Erema und das Arvind Mehta Technology & Entrepreneurship Centre (AMTEC) der All India Plastics Manufacturers Association (AIPMA) haben am 5. Februar 2026 eine Vereinbarung zur Einrichtung eines Ausbildungszentrums für Kunststoffrecycling in Mumbai unterzeichnet. Das Zentrum soll Ende Mai 2026 den Betrieb aufnehmen. Ziel ist es, den steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften in der indischen Recyclingindustrie zu decken.
Kunststoffrecycling Indien Ausbildung
Die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding in Mumbai markiert den Start einer gemeinsamen Initiative von Erema und AIPMA zur Förderung von Ausbildung und Kompetenzaufbau im Kunststoffrecycling in Indien. Copyright: AIPMA
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Im Fokus stehen insbesondere Maschinenbediener und Vorarbeiter. Das Schulungsprogramm umfasst einen 72-stündigen Lehrgang, der theoretische Inhalte mit praktischen Anwendungen kombiniert. Für die Ausbildung stellt Erema eine Recyclinganlage des Typs Intarema 605 TE mit einer Verarbeitungskapazität von 50 bis 100 Kilogramm pro Stunde zur Verfügung. Dadurch erfolgt die Qualifizierung unter realitätsnahen Bedingungen der industriellen Praxis.

Kooperation zwischen Industrie und Ausbildung

Das Ausbildungszentrum entsteht am Standort von AMTEC und wird in Zusammenarbeit mit Erema betrieben. Die Partnerschaft verbindet technische Ausbildung mit industrieller Anwendung und trägt zur Weiterentwicklung der Fachkompetenz im Kunststoffrecycling bei.

Der Lehrplan wird von AMTEC entwickelt und durch technisches Fachwissen von Erema ergänzt. Die Ausbildung vermittelt Kenntnisse in Betrieb und Wartung moderner Recyclinganlagen und orientiert sich an den Anforderungen der industriellen Praxis.

Qualifizierung für die Recyclingindustrie

Absolventinnen und Absolventen des Programms erwerben praxisbezogene Kompetenzen für den Einsatz in der Kunststoffrecyclingindustrie. Dazu zählen insbesondere Kenntnisse im Umgang mit Recyclingtechnologie sowie im Anlagenbetrieb.

AMTEC übernimmt zusätzlich die Rolle einer Schnittstelle zur Industrie und unterstützt die Vermittlung von Beschäftigungsmöglichkeiten bei Mitgliedsunternehmen und Recyclingbetrieben. Damit soll die Integration qualifizierter Fachkräfte in den Arbeitsmarkt erleichtert und die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft in Indien unterstützt werden.

Quelle: Erema
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