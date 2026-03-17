Elektrischer High-Torque-Antrieb für Schredder

Das Antriebspaket PowRex kombiniert High-Torque-Motoren der DST2-Serie mit Servoantrieben der Baureihe b maXX. Die vollelektrische Systemlösung ermöglicht hohe Drehmomente bei gleichzeitig energieeffizientem Betrieb. Dadurch lassen sich Zerkleinerungsprozesse stabil und dynamisch steuern.

Geringere Betriebskosten durch elektrische Antriebstechnik

Der High-Torque-Antrieb ersetzt hydraulische Systeme und reduziert dadurch den Wartungsaufwand. Verschleißanfällige Komponenten wie Hydraulikschläuche oder Hydromotoren entfallen ebenso wie regelmäßige Ölwechsel. Im Vergleich zu konventionellen Asynchronmotoren sind keine Riemen- oder Riemenscheiben erforderlich.

Die reduzierte Anzahl wartungsintensiver Bauteile führt zu längeren Wartungsintervallen und geringeren Stillstandszeiten. Gleichzeitig steigt die Maschinenverfügbarkeit. In der Gesamtbetrachtung können die Betriebskosten gegenüber hydraulischen oder konventionellen Antriebslösungen deutlich sinken.

Integration und Steuerung des Antriebssystems

Die Servoantriebe der b maXX-Reihe ermöglichen die Integration von Regelungs-, Bewegungs- und Analysefunktionen direkt im Antrieb. Dadurch lassen sich zentrale Steuerungsaufgaben dezentral abbilden.

Das System unterstützt die Einbindung in unterschiedliche Steuerungsumgebungen und Feldbussysteme. Die Anbindung an übergeordnete Steuerungen, etwa auf Basis von Profinet, ist möglich und erleichtert die Integration in bestehende Anlagenkonzepte.

Komplettsystem für Zerkleinerer

In Kooperation mit dem Zerkleinererhersteller WEIMA wird der High-Torque-Antrieb in konkreten Anwendungen eingesetzt. Auf der IFAT 2026 zeigt WEIMA einen Einwellen-Zerkleinerer der W8-Serie mit elektrischem Antriebssystem.

Die Kombination aus PowRex-Antrieb und einer Getriebe- und Rutschkupplungseinheit ermöglicht eine abgestimmte Kraftübertragung auf die Rotorwelle. Durch die kompakte Bauweise steht bereits bei niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment zur Verfügung. Dies unterstützt eine gleichmäßige Zerkleinerung und erhöht die Antriebsleistung.

Nachrüstung bestehender Anlagen

Der Einsatz eines High-Torque-Antriebs erfordert nicht zwingend die Anschaffung neuer Maschinen. Bestehende Zerkleinerer können bei geeigneter mechanischer Basis durch eine Umrüstung auf ein elektrisches Antriebssystem modernisiert werden.

Die Nachrüstung ermöglicht eine Verbesserung der Energieeffizienz und der Anlagenverfügbarkeit bei geringeren Investitionskosten im Vergleich zu einer Neuanschaffung. Gleichzeitig lassen sich bestehende Anlagen an aktuelle Anforderungen der Kreislaufwirtschaft anpassen.

Baumüller auf der IFAT

Halle B5, Stand 409