Anzeige

Herbold liefert zweite PET-Waschanlage an Doğa PET

Herbold Meckesheim liefert eine zweite PET-Waschanlage an den türkischen Recycler Doğa PET. Die neue Anlage wird am Standort Kırklareli installiert und erweitert die dortige Recyclingkapazität für PET-Flaschen.
Herbold liefert zweite PET-Waschanlage an Doğa PET
Als zentrale Prozessstufe innerhalb der PET-Waschanlage ermöglicht die Heißwaschstufe im Batch-Verfahren eine kontrollierte Temperaturführung sowie definierte Verweilzeiten zur effizienten Entfernung von Etiketten, Klebstoffen und organischen Rückständen. Copyright: Herbold Meckesheim, Germany
Anzeige

Nach Angaben des Maschinenbauers folgt der Auftrag auf den Betrieb einer ersten Anlage, die seit dem ersten Quartal 2024 im Einsatz ist. Mit der zusätzlichen Linie soll die Produktionskapazität für rPET-Flakes auf 200 Tonnen pro Tag steigen.

Die erste Anlage produziert seit ihrer Inbetriebnahme kontinuierlich rPET-Flakes aus gebrauchten PET-Flaschen. Die Entscheidung für eine zweite Anlage basiert laut Unternehmen auf den Betriebserfahrungen mit der bestehenden Linie. Die neue Anlage ist mit einem vergleichbaren Prozesslayout und identischen Durchsatzparametern ausgelegt. Damit soll eine gleichbleibende Prozessführung und eine skalierbare Erweiterung der Kapazitäten ermöglicht werden.

Zum Prozess gehören Schneidmühlen mit Zwangsbeschickung, eine Heißwaschstufe im Batch-Verfahren sowie eine Hydrozyklon-Trennstufe zur Dichtetrennung. Die grundlegende Anlagenkonfiguration orientiert sich an der bestehenden Linie. Einzelne Prozessmodule wurden jedoch an veränderte Eigenschaften des Eingangsmaterials angepasst.

Eine Anpassung betrifft die Vorsortierung. Deren Kapazität wird auf 8 Tonnen pro Stunde erhöht. Hierfür liefert Herbold Meckesheim einen Ballenauflöser sowie eine Waschtrommel, die Nass- und Trockenprozesse in einer Maschine kombiniert. Ziel ist eine stabile Materialaufbereitung vor dem eigentlichen Waschprozess.

Die Auslieferung der neuen Anlage beginnt nach Unternehmensangaben Anfang März 2026. Installation und Inbetriebnahme am Standort Kırklareli sind im Anschluss vorgesehen. Herbold Meckesheim übernimmt im Rahmen des Projekts die Koordination der Logistik, die Montage vor Ort sowie die Inbetriebnahme und Schulung des Betriebspersonals.

Quelle: Herbold Meckesheim
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

bvse-Fachgruppe arbeitete an einheitlichen Qualitätsstandards für Schaumglas

Verbundprojekt zu halogenfreien Flammschutzsystemen

Mechanische Trennung von PET-PE-Verbunden

Brückenabbruch am Darmstädter Kreuz

Sortierung schwarzer Kunststoffe mit Thermographie

Modernisierung der Abfallwirtschaft im Kreis Soest

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link