bvse-Fachgruppe arbeitete an einheitlichen Qualitätsstandards für Schaumglas

Vertreten waren die Unternehmen Misapor, Schlüsselbauer Geomaterials und Veriso. Im Mittelpunkt der Tagung stand die Harmonisierung zentraler technischer Kerndaten in Datenblättern – insbesondere im Hinblick auf Ausschreibungsparameter. Ziel war es, eine klare und einheitliche Produktaussage gegenüber Architekten, Planern und Behörden zu ermöglichen.

Mit Unterstützung der Fachabteilungen in der bvse-Bundesgeschäftsstelle arbeitete die Fachgruppe zudem daran, diese Harmonisierung künftig durch ein bvse-Gütesiegel zu untermauern.

Darüber hinaus wird die Fachgruppe aktiv weitere Schaumglasproduzenten für eine Mitarbeit im bvse werben, um die Zusammenarbeit in der Branche zu stärken und die Fachgruppe weiter auszubauen.