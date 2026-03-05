Anzeige

bvse-Fachgruppe arbeitete an einheitlichen Qualitätsstandards für Schaumglas

Die Fachgruppe Schaumglas des bvse-Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung traf sich am 4. und 5. März 2026 zu ihrer ersten Arbeitstagung des Jahres in der Bundesgeschäftsstelle in Bonn.
Vertreten waren die Unternehmen Misapor, Schlüsselbauer Geomaterials und Veriso. Im Mittelpunkt der Tagung stand die Harmonisierung zentraler technischer Kerndaten in Datenblättern – insbesondere im Hinblick auf Ausschreibungsparameter. Ziel war es, eine klare und einheitliche Produktaussage gegenüber Architekten, Planern und Behörden zu ermöglichen.

Mit Unterstützung der Fachabteilungen in der bvse-Bundesgeschäftsstelle arbeitete die Fachgruppe zudem daran, diese Harmonisierung künftig durch ein bvse-Gütesiegel zu untermauern.

Darüber hinaus wird die Fachgruppe aktiv weitere Schaumglasproduzenten für eine Mitarbeit im bvse werben, um die Zusammenarbeit in der Branche zu stärken und die Fachgruppe weiter auszubauen.

Quelle: bvse
