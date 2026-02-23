Anzeige

Elektrische Lkw für Entsorgungslogistik

Daimler Truck Austria hat gemeinsam mit der Pappas Auto GmbH 13 batterieelektrische Lkw vom Typ Mercedes-Benz eActros an das österreichische Entsorgungs- und Recyclingunternehmen Brantner green solutions übergeben. Die Fahrzeuge ersetzen konventionell angetriebene schwere Lkw in der Entsorgungslogistik.
Elektrische Lkw für Entsorgungslogistik
13 eActros für Brantner green solutions in Österreich Copyright: Daimler Trucks Österreich
Anzeige

Die Flotte umfasst drei eActros 600 sowie zehn eActros 300 der ersten Generation. Die Fahrzeuge sind seit Anfang 2026 vollständig in die Sammel- und Entsorgungslogistik integriert, nachdem ein Teil bereits im Vorjahr in Betrieb genommen wurde. Sie kommen als Sattelzugmaschinen, Kofferfahrzeuge und Müllsammelfahrzeuge im Regelbetrieb zum Einsatz. Je nach Einsatzprofil werden Reichweiten von bis zu 500 Kilometern erreicht. Neben der Reduktion lokaler CO2e-Emissionen trägt der elektrische Antrieb zur Verringerung der Geräuschbelastung im urbanen Umfeld bei.

Brantner green solutions ist international in der Kreislaufwirtschaft tätig und konzentriert sich auf Recycling und die Rückführung von Sekundärrohstoffen in den Wirtschaftskreislauf. Mit der Integration batterieelektrischer Nutzfahrzeuge verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Transportemissionen im eigenen Fuhrpark zu senken und die Dekarbonisierung der Entsorgungslogistik voranzutreiben.

Für den wirtschaftlichen Betrieb der E-Lkw wurde eine eigene Ladeinfrastruktur aufgebaut. Die Fahrzeuge werden im unternehmenseigenen Ladepark innerhalb von bis zu sieben Stunden vollständig geladen, sodass sie zu Schichtbeginn einsatzbereit sind. Grundlage für die Flottenumstellung waren Routentracking-Daten, mit denen geeignete Streckenprofile für den batterieelektrischen Einsatz identifiziert wurden.

Quelle: Daimler Trucks Austria
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

DIBt-Zulassung für Betonzusatzstoff Concrelat

Doppstadt bündelt Miet- und Gebrauchtmaschinen

bvse verleiht „Grüne Engel“ in München

Wirbelstromscheider erhöhen Metallausbeute

Wiederaufbau der LVP-Sortieranlage Bremen abgeschlossen

Aluminiumindustrie 2025 weiter unter Druck

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link