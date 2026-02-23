Elektrische Lkw für Entsorgungslogistik

Die Flotte umfasst drei eActros 600 sowie zehn eActros 300 der ersten Generation. Die Fahrzeuge sind seit Anfang 2026 vollständig in die Sammel- und Entsorgungslogistik integriert, nachdem ein Teil bereits im Vorjahr in Betrieb genommen wurde. Sie kommen als Sattelzugmaschinen, Kofferfahrzeuge und Müllsammelfahrzeuge im Regelbetrieb zum Einsatz. Je nach Einsatzprofil werden Reichweiten von bis zu 500 Kilometern erreicht. Neben der Reduktion lokaler CO2e-Emissionen trägt der elektrische Antrieb zur Verringerung der Geräuschbelastung im urbanen Umfeld bei.

Brantner green solutions ist international in der Kreislaufwirtschaft tätig und konzentriert sich auf Recycling und die Rückführung von Sekundärrohstoffen in den Wirtschaftskreislauf. Mit der Integration batterieelektrischer Nutzfahrzeuge verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Transportemissionen im eigenen Fuhrpark zu senken und die Dekarbonisierung der Entsorgungslogistik voranzutreiben.

Für den wirtschaftlichen Betrieb der E-Lkw wurde eine eigene Ladeinfrastruktur aufgebaut. Die Fahrzeuge werden im unternehmenseigenen Ladepark innerhalb von bis zu sieben Stunden vollständig geladen, sodass sie zu Schichtbeginn einsatzbereit sind. Grundlage für die Flottenumstellung waren Routentracking-Daten, mit denen geeignete Streckenprofile für den batterieelektrischen Einsatz identifiziert wurden.