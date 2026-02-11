Anzeige

Geschlossene Kreisläufe für Aluminiumdraht

Trimet erweitert ihr Netzwerk für das Recycling von Aluminiumdraht und baut geschlossene Stoffkreisläufe mit Kunden und Partnern weiter aus. Ziel ist es, eine steigende Nachfrage nach Aluminiumlegierungen mit definiertem Recyclinganteil für Drahtanwendungen zu bedienen.
Geschlossene Kreisläufe für Aluminiumdraht
Copyright: Trimet
Anzeige

Insbesondere in elektrischen, mechanischen und Schweißanwendungen wächst der Bedarf an Aluminiumdraht mit Recyclinganteil. Aluminium ist ohne Qualitätsverlust beliebig oft recycelbar. Die Aufbereitung stellt jedoch hohe Anforderungen an Sortierung, Materialtrennung und Prozesssteuerung, da viele Legierungen enge Spezifikationen hinsichtlich Reinheit und chemischer Zusammensetzung erfüllen müssen.

Trimet hat hierfür geschlossene Werkstoffkreisläufe etabliert, die eine sortenreine Erfassung und Wiederverwertung von Produktions- und End-of-Life-Schrotten ermöglichen. Die Kreisläufe sind auf spezifische Anwendungen zugeschnitten und in bestehende Recyclingnetzwerke integriert. Durch die Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern für Sammlung, Sortierung und Aufbereitung wird die erforderliche Materialreinheit sichergestellt.

Die Anbindung an die Recyclingstandorte des Unternehmens in Deutschland erhöht die Stabilität und Flexibilität der Materialströme. Ergänzende Qualitätskontrollen gewährleisten, dass die produzierten Recyclinglegierungen die jeweiligen anwendungsspezifischen Anforderungen erfüllen.

Der Einsatz von Recyclingmaterial trägt zur Reduzierung der produktbezogenen CO₂-Emissionen bei und verbessert die Ressourceneffizienz. Gleichzeitig unterstützt das Modell die Versorgungssicherheit für Aluminium als industriellen Werkstoff.

Trimet bietet ein breites Spektrum an Aluminiumlegierungen für die Herstellung von Aluminiumdraht an. An den Standorten Saint-Jean-de-Maurienne und Castelsarrasin werden jährlich rund 100.000 Tonnen Vorprodukte für elektrische, mechanische und schweißtechnische Anwendungen produziert. Wichtige Abnehmerbranchen sind die Energie- und Automobilindustrie sowie weitere Industriezweige wie Transport, Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt.

Quelle: Trimet
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Uniroh investiert in die Zukunft und erweitert Geschäftsführung

Partnerschaft für Kreislaufwirtschaft in Indonesien

Regulatorik treibt Scope-3-Berichterstattung

Digitale Unterstützung für Instandhaltung

Logex erweitert Netzwerk um drei Gesellschafter

Frankreich erkennt Pyrolyseöl als Rohstoff für chemische Industrie an

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link