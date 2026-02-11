Brandschutz für Sortier- und Zerkleinerungstechnik

schaft.

In Recycling- und Abfallbetrieben werden täglich große Mengen unterschiedlicher Materialströme verarbeitet. Die zunehmende Automatisierung der Prozesse erhöht die Anforderungen an den technischen Brandschutz, insbesondere vor dem Hintergrund steigender Brandrisiken durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus, brennbare Störstoffe und mechanisch bedingte Funkenbildung.

In Anlagen der Sortier- und Zerkleinerungstechnik können sich aus Funkenflug, Glutnestern oder beschädigten Batterien innerhalb kurzer Zeit Brände entwickeln. Eine frühzeitige und zuverlässige Detektion ist daher ein zentraler Bestandteil eines wirksamen Brandschutzkonzepts. Das Whitepaper mit dem Titel „Hochpräzise Flammendetektion in Recycling- und Abfallbetrieben“ beschreibt technische Lösungsansätze zur Detektion von Flammenereignissen unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

d&d Brandschutzsysteme setzt dabei auf Sensortechnologie von Det-Tronics. Die eingesetzten Flammenmelder sind für industrielle Anwendungen in staub- und vibrationsbelasteten Bereichen konzipiert. Das Whitepaper erläutert die technischen Eigenschaften der Detektionssysteme, ihre Leistungsparameter sowie typische Einsatzbereiche in der Recyclingwirtschaft.

Zugleich wird deutlich, dass ein standardisiertes Brandschutzsystem den unterschiedlichen Prozessbedingungen in Sortieranlagen, Schreddern und Zerkleinerern nicht gerecht wird. Vielmehr erfordert jeder Anlagenbereich eine eigenständige Risikoanalyse. Erst die abgestimmte Kombination aus geeigneter Sensortechnologie, Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen und Bewertung möglicher Brandszenarien ermöglicht ein belastbares Brandschutzkonzept. Dieses trägt zur Anlagensicherheit bei und unterstützt einen störungsarmen Betrieb in der Kreislaufwirtschaft.

Das Whitepaper kann kostenfrei auf der Webseite des Unternehmens angefordert werden.