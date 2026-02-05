Anzeige

Digitale Unterstützung im Radladerbetrieb

Radlader übernehmen in Bauwirtschaft, Recycling, Entsorgungswirtschaft und Industrie zentrale Aufgaben im Materialumschlag. Für Cat Radlader verschiedener Größenklassen stehen Assistenzsysteme zur Verfügung, die den Maschineneinsatz datenbasiert unterstützen und Arbeitsabläufe effizienter sowie sicherer gestalten.
Der Fahrer kann genau dokumentieren, wie viel Tonnen Splitt, Kies oder andere Materialien verladen und abtransportiert wurden. Copyright: Zeppelin
Beim Verladen von Schüttgütern wie Sand, Kies oder Schotter erfasst Cat Payload das Gewicht während des Ladevorgangs in Echtzeit. Über- und Unterladungen lassen sich dadurch vermeiden, Transportkapazitäten besser ausnutzen und der Maschinenverschleiß reduzieren.

Cat Advanced Payload erweitert diese Funktionalität und kann optional installiert oder nachgerüstet werden. Das System ermöglicht die Zuordnung von über 20 Materialarten und dokumentiert präzise die verladenen Mengen. Die Daten können für Abrechnung und Produktionssteuerung genutzt werden. Bei größeren Radladern ist die Advanced-Funktion serienmäßig aktiviert. Parallel ausgeführte Ladevorgänge lassen sich über den Multitasking-Modus eindeutig zuordnen. Über VisionLink werden Produktivitätsdaten ausgewertet und Ladeberichte automatisiert bereitgestellt. Mit Cat Payload for Trade lassen sich Wiegedaten direkt in betriebliche Prozesse integrieren. Die Messgenauigkeit liegt bei etwa plus/minus einem Prozent, eine eichfähige Version ist ab dem vierten Quartal 2025 vorgesehen.

Ein Bestandteil von Advanced Payload ist der Tip-Off-Assist. Das System ermittelt das verbleibende Restgewicht des Fahrzeugs und steuert den Kippvorgang automatisch bis zum Zielgewicht. Manuelle Korrekturen entfallen.

Weitere Assistenzfunktionen wie AutoDig, Auto Set Tires und programmierbare Endschaltungen automatisieren wiederkehrende Arbeitsabläufe und unterstützen eine gleichmäßige Schaufelfüllung sowie angepasste Zugkraft. Ergänzend überwacht ein optionales Reifendrucksystem den Luftdruck und unterstützt eine zustandsorientierte Wartung. Eine einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzung trägt zur Kraftstoffeinsparung und Arbeitssicherheit bei.

Zur Umfeldüberwachung stehen kamerabasierte und radarbasierte Systeme zur Verfügung. Das Cat Vision System erkennt Personen im Maschinenumfeld und warnt den Fahrer optisch und akustisch. Alternativ oder ergänzend warnt ein Radarsystem beim Rückwärtsfahren vor Hindernissen. Beide Systeme werden über den zentralen Touchscreen angezeigt.

Individuelle Fahrerprofile lassen sich per PIN oder Bluetooth laden. Persönliche Einstellungen stehen damit maschinenübergreifend zur Verfügung. In Verbindung mit einer Wegfahrsperre erhöht das System zudem den Schutz vor unbefugter Nutzung.

Quelle: Zeppelin Baumaschinen
