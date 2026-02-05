Fachmesse für Schüttgut und Recycling

Die Solids Dortmund feiert 2026 ihr 20-jähriges Bestehen als Fachmesse für Granulat-, Pulver- und Schüttguttechnologien. Im Mittelpunkt stehen Anwendungen der mechanischen Verfahrenstechnik, darunter Förder-, Dosier-, Sieb-, Zerkleinerungs- und Entstaubungstechnik. Parallel dazu findet die Recycling-Technik Dortmund zum neunten Mal statt und präsentiert Maschinen, Anlagen und Komponenten für Recycling, Aufbereitung und Entsorgung. Beide Fachmessen sind inhaltlich verzahnt und ermöglichen einen direkten Vergleich von Technologien aus Schüttgut- und Recyclingprozessen.

Neu ist 2026 ein eigener Ausstellungsbereich zur Prozessautomatisierung. Gezeigt werden digitale Lösungen zur Steuerung, Überwachung und Optimierung industrieller Produktions- und Recyclingprozesse. Thematisiert werden unter anderem Datenintegration, Sensorik, Steuerungstechnik, cloudbasierte Systeme, Fernüberwachung, Predictive Maintenance sowie MES- und HMI-Anwendungen mit Fokus auf Energieeffizienz und Prozess­transparenz.

Begleitend zur Ausstellung wird ein Fachprogramm angeboten. Auf der Solids Dortmund stehen Themen wie Prozessoptimierung, Digitalisierung, IT-Sicherheit, Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und industrielle Forschung im Fokus. Die Recycling-Technik Dortmund ergänzt das Programm um Beiträge zu regulatorischen Entwicklungen, zu Recyclingverfahren für Kunststoffe, Batterien, Photovoltaikmodule und Textilien sowie zu Digitalisierung und Standards im Recycling. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Baustoffrecycling und die industrielle Nutzung von Sekundärrohstoffen.

Am 18. März 2026 findet zudem das Explosion Safety Forum des IND EX e. V. statt. Ergänzend werden technische Demonstrationen zum Explosionsschutz gezeigt. Zur inhaltlichen Vorbereitung steht der Branchenpodcast „Bulk Talk“ zur Verfügung, der zentrale Themen der Schüttgut- und Recyclingindustrie aufgreift.

Fachbesuchende erhalten sich mit dem Registrierungscode 211 ein kostenfreies Ticket für beide Messetage.