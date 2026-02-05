Pyrum und Unitank starten Projektphase

Der Vertrag umfasst das Genehmigungsverfahren sowie das Basic Engineering und schafft damit die planerische Grundlage für die anschließende Realisierung der Anlage. Gleichzeitig handelt es sich um den ersten Auftrag des Joint Ventures an Pyrum. Das Vertragsvolumen liegt im hohen sechsstelligen Euro-Bereich. Eine erste Anzahlung für das Projekt wurde bereits geleistet.

Am Standort Emleben soll die erste Anlage von UniPyrum entstehen. Geplant ist, das Werk auf einem bestehenden Tanklagergelände der Unitank-Gruppe zu errichten. Die verkehrsgünstige Lage sowie die vorhandene logistische Infrastruktur gelten als wesentliche Voraussetzungen für den Anlagenbetrieb. Der Standort ist als Auftakt für weitere gemeinsame Projekte vorgesehen.

Perspektivisch sind mehrere weitere UniPyrum-Anlagen in Deutschland und Europa geplant. In Vorbereitung darauf hat das Managementteam des Joint Ventures bereits strategische Abstimmungen vorgenommen und erste finanzielle Mittel bereitgestellt. Diese dienen unter anderem der Prüfung zusätzlicher Standorte sowie der Weiterentwicklung des Projektportfolios.

In einem nächsten Schritt sollen potenzielle Standorte für weitere Anlagen in Deutschland identifiziert werden. Parallel dazu sollen die erforderlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren vorbereitet werden. Zur Umsetzung der anstehenden Aufgaben plant UniPyrum den Aufbau eines eigenen Teams mit fachlich qualifiziertem Personal.