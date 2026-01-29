Recyceltes Lithiumcarbonat für Batteriezellen

Das gewonnene Lithiumcarbonat wurde von einem internationalen Batteriehersteller qualifiziert und in die Produktion neuer Batterien für Elektrofahrzeuge integriert. Damit ist der Einsatz eines kreislauffähigen Sekundärrohstoffs in der industriellen Batteriefertigung nachgewiesen.

Das Material wurde in der Pilotanlage von Cylib in Aachen mithilfe der unternehmenseigenen, wasserbasierten OLiC-Technologie hergestellt. Das Verfahren ist auf die Rückgewinnung von Lithium und Graphit aus Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt und erfüllt die für die industrielle Weiterverarbeitung erforderlichen Spezifikationen. Die Qualifizierung durch den Batteriehersteller bestätigt die Eignung des recycelten Lithiumcarbonats für den Einsatz in neuen Zellgenerationen.

Die Projektpartner bleiben aufgrund vertraglicher Vertraulichkeitsvereinbarungen ungenannt. Die erfolgreiche Integration des Materials in laufende Produktionsprozesse belegt den kommerziellen Anwendungsstatus der Technologie.