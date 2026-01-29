Anzeige

Recyceltes Lithiumcarbonat für Batteriezellen

Cylib hat ein Kundenprojekt zur Rückgewinnung von Lithiumcarbonat aus ausgedienten NMC-Lithium-Ionen-Batterien abgeschlossen.
Recyceltes Lithiumcarbonat für Batteriezellen
Copyright: Cylib
Anzeige

Das gewonnene Lithiumcarbonat wurde von einem internationalen Batteriehersteller qualifiziert und in die Produktion neuer Batterien für Elektrofahrzeuge integriert. Damit ist der Einsatz eines kreislauffähigen Sekundärrohstoffs in der industriellen Batteriefertigung nachgewiesen.

Das Material wurde in der Pilotanlage von Cylib in Aachen mithilfe der unternehmenseigenen, wasserbasierten OLiC-Technologie hergestellt. Das Verfahren ist auf die Rückgewinnung von Lithium und Graphit aus Lithium-Ionen-Batterien ausgelegt und erfüllt die für die industrielle Weiterverarbeitung erforderlichen Spezifikationen. Die Qualifizierung durch den Batteriehersteller bestätigt die Eignung des recycelten Lithiumcarbonats für den Einsatz in neuen Zellgenerationen.

Die Projektpartner bleiben aufgrund vertraglicher Vertraulichkeitsvereinbarungen ungenannt. Die erfolgreiche Integration des Materials in laufende Produktionsprozesse belegt den kommerziellen Anwendungsstatus der Technologie.

Quelle: Cylib
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Studie zur Sortierleistung von Glas

Politprominenz eröffnet IFAT

Alfa Laval startet Rücknahmeprogramm

Hessen fördert Phosphorrückgewinnung in Darmstadt

Verpackungsverwertung leicht verbessert

Erste EnviThan-Biogasanlage in Litauen

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link