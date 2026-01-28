Anzeige

Umschlagbagger für effizientes Metallrecycling

Der Umschlag und die Aufbereitung von Stahlschrott stellen hohe Anforderungen an Maschinen, Bedienpersonal und Arbeitsorganisation. Bei der Kovosrot Group in Prag kommt dafür seit mehreren Jahren ein Umschlagbagger des Typs Sennebogen 830 G zum Einsatz.
Umschlagbagger für effizientes Metallrecycling
Mit bis zu 17 Metern Arbeitsradius beschickt der 830 G die Schrottschere. Copyright: Lisa-Maria Heigl
Anzeige

Das Unternehmen ist in der Schrott- und Metallrecyclingbranche tätig und verarbeitet unterschiedliche Metallfraktionen für den Weitertransport und die Aufbereitung. Der 830 G übernimmt dabei zentrale Aufgaben im laufenden Betrieb. Dazu zählen das Sortieren von Metallen, das Beladen von Lkw und Eisenbahnwaggons sowie das kontinuierliche Beschicken der Schrottschere. Die Maschine ist über viele Stunden täglich im Einsatz und muss dabei präzise, zuverlässig und gleichmäßig arbeiten, um einen störungsfreien Materialfluss sicherzustellen. Gerade im Schrottumschlag ist eine feinfühlige Steuerung entscheidend, da unterschiedliche Materialgrößen und -formen schnell und sicher gehandhabt werden müssen.

Ein wesentliches Merkmal des aktuellen G-Serien-Modells ist das SENcon-Steuerungssystem. Die Maschinenfunktionen werden über ein zentrales Touchdisplay in der Kabine gesteuert. Einstellungen für Hydraulik, Anbaugeräte, Klima- und Komfortfunktionen lassen sich individuell anpassen. Die digitale Steuerung unterstützt eine übersichtliche Bedienstruktur und erleichtert die Anpassung der Maschine an wechselnde Einsatzbedingungen im Tagesverlauf.

Ausgestattet mit der K17-Arbeitsausrüstung erreicht der Umschlagbagger eine Reichweite von bis zu 17 Metern. Dies ermöglicht es, größere Arbeitsbereiche abzudecken, ohne die Maschine häufig umsetzen zu müssen. Insbesondere beim Beladen von Waggons oder beim Arbeiten an weitläufigen Schrottlagern reduziert dies Rangierbewegungen und unterstützt einen kontinuierlichen Arbeitsablauf.

Auch der Kabinenarbeitsplatz ist auf lange Einsatzzeiten ausgelegt. Die Maxcab-Kabine bietet eine ergonomische Gestaltung mit luftgefedertem Sitz, automatischer Klimatisierung und guter Rundumsicht auf den Arbeitsbereich. Die gedämpfte Geräuschkulisse und die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente tragen dazu bei, dass der Fahrer auch während längerer Schichten konzentriert arbeiten kann.

Im täglichen Betrieb wird der Sennbogen 830 G mit unterschiedlichen Anbaugeräten eingesetzt, darunter Sortiergreifer und Schrottscherenbeschickung. Die Kombination aus robuster Konstruktion, präziser Hydraulik und digitaler Steuerung ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Arbeitsschritten der Schrottverarbeitung. Die Entscheidung für die Anschaffung des Umschlagbaggers fiel nach einem ausführlichen Testeinsatz im laufenden Betrieb. Ausschlaggebend waren dabei die Erfahrungen aus dem praktischen Einsatz sowie die Rückmeldungen des Bedienpersonals. Die Lieferung und Integration der Maschine erfolgten in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Vertriebs- und Servicepartner Merimex.

Quelle: Lisa-Maria Heigl, Sennebogen
Tags: SchrottrecyclingSchrottumschlagSennebogenUmschlagbagger
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Stadler modernisiert Sortieranlage in Bizkaia

Erster CO2-neutraler Schrottplatz

Effizientere Müllabfuhr durch xFE-Technologie

Schwerer Abbruch mit Mietmaschinen

Neuer Umschlagbagger für Hafen und Schrott

Duisburg: Anlage recycelt zinkhaltige Stahlstäube

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link