Umschlagbagger für effizientes Metallrecycling

Das Unternehmen ist in der Schrott- und Metallrecyclingbranche tätig und verarbeitet unterschiedliche Metallfraktionen für den Weitertransport und die Aufbereitung. Der 830 G übernimmt dabei zentrale Aufgaben im laufenden Betrieb. Dazu zählen das Sortieren von Metallen, das Beladen von Lkw und Eisenbahnwaggons sowie das kontinuierliche Beschicken der Schrottschere. Die Maschine ist über viele Stunden täglich im Einsatz und muss dabei präzise, zuverlässig und gleichmäßig arbeiten, um einen störungsfreien Materialfluss sicherzustellen. Gerade im Schrottumschlag ist eine feinfühlige Steuerung entscheidend, da unterschiedliche Materialgrößen und -formen schnell und sicher gehandhabt werden müssen.

Ein wesentliches Merkmal des aktuellen G-Serien-Modells ist das SENcon-Steuerungssystem. Die Maschinenfunktionen werden über ein zentrales Touchdisplay in der Kabine gesteuert. Einstellungen für Hydraulik, Anbaugeräte, Klima- und Komfortfunktionen lassen sich individuell anpassen. Die digitale Steuerung unterstützt eine übersichtliche Bedienstruktur und erleichtert die Anpassung der Maschine an wechselnde Einsatzbedingungen im Tagesverlauf.

Ausgestattet mit der K17-Arbeitsausrüstung erreicht der Umschlagbagger eine Reichweite von bis zu 17 Metern. Dies ermöglicht es, größere Arbeitsbereiche abzudecken, ohne die Maschine häufig umsetzen zu müssen. Insbesondere beim Beladen von Waggons oder beim Arbeiten an weitläufigen Schrottlagern reduziert dies Rangierbewegungen und unterstützt einen kontinuierlichen Arbeitsablauf.

Auch der Kabinenarbeitsplatz ist auf lange Einsatzzeiten ausgelegt. Die Maxcab-Kabine bietet eine ergonomische Gestaltung mit luftgefedertem Sitz, automatischer Klimatisierung und guter Rundumsicht auf den Arbeitsbereich. Die gedämpfte Geräuschkulisse und die übersichtliche Anordnung der Bedienelemente tragen dazu bei, dass der Fahrer auch während längerer Schichten konzentriert arbeiten kann.

Im täglichen Betrieb wird der Sennbogen 830 G mit unterschiedlichen Anbaugeräten eingesetzt, darunter Sortiergreifer und Schrottscherenbeschickung. Die Kombination aus robuster Konstruktion, präziser Hydraulik und digitaler Steuerung ermöglicht einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Arbeitsschritten der Schrottverarbeitung. Die Entscheidung für die Anschaffung des Umschlagbaggers fiel nach einem ausführlichen Testeinsatz im laufenden Betrieb. Ausschlaggebend waren dabei die Erfahrungen aus dem praktischen Einsatz sowie die Rückmeldungen des Bedienpersonals. Die Lieferung und Integration der Maschine erfolgten in Zusammenarbeit mit dem langjährigen Vertriebs- und Servicepartner Merimex.