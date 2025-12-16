Projekt ELECTRO will schwer recycelbare Kunststoffe in hochreine Olefine umwandeln

Im Projekt ELECTRO sollen durch elektrifizierte thermochemische Verfahren gemischte und schwer recycelbare Abfälle in hochreine Olefine wie Ethylen und Propylen umgewandelt werden.

Der Einsatz erneuerbarer Elektrizität anstelle fossiler Energien ermöglicht eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um bis zu 90%.

Borealis leitet das Arbeitspaket, das sich auf die mögliche Nutzung kreislauffähiger Rohstoffe für effizientes Steamcracking konzentriert. Zu den wichtigsten Beiträgen gehören: