Projekt ELECTRO will schwer recycelbare Kunststoffe in hochreine Olefine umwandeln

Borealis ist Partner des Projekts ELECTRO, einer von der EU geförderten Initiative, die Europa auf dem Weg zu einem klimaneutralen, kreislauffähigen Kunststoffsystem unterstützt. Das Projekt bringt Universitäten, Forschungsinstitute und Industrieakteure zusammen, um elektrifizierte Recyclingtechnologien zu entwickeln, die minderwertige Abfälle in hochwertige Rohstoffe verwandeln.
Pyrolyseöl-Testanlage Copyright: Borealis
Im Projekt ELECTRO sollen durch elektrifizierte thermochemische Verfahren gemischte und schwer recycelbare Abfälle in hochreine Olefine wie Ethylen und Propylen umgewandelt werden.
Der Einsatz erneuerbarer Elektrizität anstelle fossiler Energien ermöglicht eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um bis zu 90%.

Borealis leitet das Arbeitspaket, das sich auf die mögliche Nutzung kreislauffähiger Rohstoffe für effizientes Steamcracking konzentriert. Zu den wichtigsten Beiträgen gehören:

  • Evaluierung von Pyrolyseöl (Pyoil) und seinen Fraktionen
  • Optimierung kreislauffähiger Kohlenwasserstoffgemische für das Cracken im industriellen Maßstab
  • Entwicklung von Cracking-Strategien für unterschiedliche Pyoil-Qualitäten
  • Einsatz von Vorfraktionierung, fortschrittlicher Filtration und Qualitätsbewertung zur Verbesserung der Prozessleistung
Quelle: Borealis
