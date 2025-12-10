Tray-to-Tray-Recycling von lebensmitteltauglichen PET-Schalen aus Post-Consumer-Material

Das Ziel: echte Kreislaufwirtschaft für Lebensmittelverpackungen, indem gebrauchte PET-Verpackungen wieder in neue, lebensmitteltaugliche Schalen mit gleicher hoher Qualität verwandelt werden.

Cirrec betreibt hochmoderne Recyclinganlagen und spielt eine zentrale Rolle bei der Reduzierung von Kunststoffabfällen und bei der Unterstützung nachhaltiger Verpackungssysteme innerhalb der integrierten Wertschöpfungskette der Faerch Group. Die Anlage Cirrec Netherlands B.V. in Duiven verarbeitet und recycelt PET-Abfälle aus dem Post-Consumer-Bereich. Im Jahr 2024 wurden mehrere Flake-Sortierlösungen von Tomra installiert, die die Fähigkeiten und die Performance der Anlage deutlich verbessert haben.

Cirrec investierte strategisch aufgrund mehrerer zentraler Markttrends: der zunehmenden Herausforderung, genügend hochwertiges Inputmaterial in Europa zu finden, den Einschränkungen von mehrschichtigen klaren Materialien im Recyclingkreislauf und neuen regulatorischen Anforderungen, die mehr Rezyklatanteile und einfachere Schalenkonstruktionen verlangen.

Das Recycling von PET-Schalen aus dem Post-Consumer-Bereich unterscheidet sich deutlich vom Recycling von PET-Flaschen und ist wesentlich anspruchsvoller. Das Inputmaterial besteht aus einem gebrauchten PET-Verpackungsmix wie Bechern, Schalen und Trays. Im Gegensatz zu relativ sauberen Flaschenballen enthalten Schalenballen erhebliche und variable Verunreinigungen wie Lebensmittelreste, Fremdpolymere und verschiedenste andere Materialien. Dies erschwert hohe Reinheitsgrade – insbesondere nach dem Zerkleinern zu Flakes.

Vor der jüngsten Investition betrieb Cirrec zwei Recyclinglinien. Eine bestehende Tray-Linie ist weiterhin in Betrieb und wurde umfassend verbessert, während die zweite Linie 2023 demontiert wurde, um Platz für die neue Tray-Linie zu schaffen, die 2024 installiert wurde. Die wichtigste Herausforderung, die Cirrec mit den Flake-Systemen von Tomra lösen wollte, war das Trennen von gemischten Farben und Naturmaterial, um die anspruchvollen Reinheitsgrade zu erzielen – entscheidend für die Herstellung neuer lebensmitteltauglicher Schalen.

Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, arbeitete Cirrec mit Tomra Recycling zusammen und integrierte mehrere fortschrittliche Flake-Sortiermaschinen von Tomra, darunter Innosort Flake und Autosort Flake. Der Innosort Flake sortiert verschiedenste Kunststoffflakes nach Polymer und Farbe – transparent und opak – selbst aus stark verunreinigten Inputströmen. Der Autosort Flake ist eine leistungsstärkere Lösung für Anwendungen mit besonders hohen Reinheitsanforderungen. Er entfernt große Mengen an Metallen, Fremdpolymeren wie PVC und PC sowie Materialien wie Holz, Silikon oder Gummi.

Diese Technologie ist ein entscheidender Bestandteil des mehrstufigen Prozesses von Cirrec, der Vorsortierung, Waschen, Trocknen und anschließend eine hochpräzise Flake-Sortierung umfasst, um reine klare und farbige PET-Flakes zu gewinnen. Tomra lieferte nicht nur die Maschinen, sondern auch umfangreiche Unterstützung vor Ort – für eine reibungslose Integration und optimale Leistung.

Seit der Installation der neuen Tomra-Einheiten verzeichnet Cirrec deutlich weniger Verunreinigungen in den Endströmen. Die Anlage erreicht nun durchgängig lebensmitteltaugliche PET-Flakes – ein wesentlicher Faktor für die interne Weiterverarbeitung zu neuen Lebensmittelverpackungen.

Die neue Linie, ausgestattet mit Tomras Technologie, verdoppelt die Kapazität der Anlage und liefert gleichzeitig einen höheren Reinheitsgrad. Zusammen mit der modernisierten Bestandslinie erreicht die Anlage nun eine gesamte jährliche Verarbeitungskapazität von 60.000 Tonnen an PET-Lebensmittelschalen aus dem Post-Consumer-Bereich.

Die sortierten klaren und farbigen PET-Schalenflakes werden von Cirrec intern weiterverarbeitet, um Pellets für die Herstellung neuer Schalen innerhalb der Faerch Group zu produzieren – mit einem Rezyklatanteil von bis zu 70 Prozent. Zwar wird das Material derzeit ausschließlich intern genutzt, besteht doch großes Potenzial, dieses zirkuläre Modell durch weitere neue Linien in Europa auszuweiten.