Anzeige

Initiative Verpackungswende fordert kommunale Verpackungssteuern

23 Organisationen aus Umwelt- und Wirtschaftskontext, darunter Deutsche Umwelthilfe, FairCup, Greenpeace, Mehrwegverband Deutschland, RECUP, Vytal und WWF, sprechen sich für die Einführung kommunaler Verpackungssteuern aus.
Foto: Christa Nöhren/pixelio.de
Anzeige

Das Bundesverfassungsgericht hat am 22. Januar 2025 bestätigt, dass Kommunen Verpackungssteuern erheben dürfen, um Einwegverpackungen im Außer-Haus-Verzehr zu reduzieren. Damit besteht eine rechtliche Grundlage für kommunale Steuerungsinstrumente. Die Initiative Verpackungswende reagiert auf kritische Stimmen gegen die Einführung solcher Steuern und stellt hierzu Daten und fachliche Argumente bereit.

Praxisdaten aus Tübingen und Konstanz weisen auf eine deutliche Wirkung kommunaler Verpackungssteuern hin. In beiden Städten stieg das Angebot an Mehrwegverpackungen deutlich. Tübingen verzeichnet laut Erhebung der Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz den höchsten Anteil an mehrwegnutzenden Betrieben pro Einwohnerzahl in Deutschland. In einer Befragung gaben 73 Prozent der Gastronomiebetriebe an, den Verbrauch von Einwegverpackungen reduziert zu haben. In Konstanz sank das Aufkommen von Verpackungsabfällen im öffentlichen Raum seit Einführung der Steuer messbar um 4,7 Prozent nach Gewicht.

Die Initiative empfiehlt, Einnahmen aus Verpackungssteuern gezielt für den Ausbau von Mehrwegangeboten und Infrastruktur zu nutzen. Sie spricht sich zudem dafür aus, Entscheidungen zur Einführung kommunaler Verpackungssteuern im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu treffen.

Quelle: Initiative Verpackungswende
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

So ist das nationale Klimaziel 2040 erreichbar

Kreislaufverbund Mehrweg startet mit neuer Geschäftsführung

BDE warnt vor überzogenen Belastungen im VerpackDG-Entwurf

bvse: Ein entscheidender Schritt in die Zukunft der Kreislaufwirtschaft

Recyclingverbände warnen vor „Schrottpatriotismus“ der EU

BDE begrüßt klare Signale der Bundesregierung zur Kreislaufwirtschaft

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link