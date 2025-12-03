Anzeige

Erster optischer Sortierer von BRT Hartner

Die BRT Hartner GmbH erweitert ihr Portfolio im Bereich sensorbasierter Sortiertechnik um den AS Automatic Sorter. Das System wurde in Kooperation mit der RTT System GmbH entwickelt und kombiniert ein Beschleunigungsband mit optischen Sensoren und Druckluftauswurf.
Der BRT Hartner AS setzt auf die Kombination von Beschleunigungsband, optischen Sensoren und Druckluftseparierung. Copyright: Eggersmann
Kern des neuen Sortiermoduls ist ein Hyperspectral-Imaging-(HSI)-System der jüngsten Generation, das Bilddaten mit hoher Detailtiefe liefert und zusätzliche Informationen zu Materialeigenschaften bereitstellt.

Der Automatic Sorter nutzt ein Sensorfusion-Konzept, bei dem Messwerte aus NIR-, Farb-, 3D- und Metallsensorik als Rohdaten zusammengeführt und direkt verarbeitet werden. Zusätzliche Schnittstellen entfallen, wodurch alle Sensordaten ohne Informationsverlust analysiert werden können. Auf dem Display werden Materialzuordnungen in Echtzeit visualisiert; bei Leichtverpackungen erfolgt zusätzlich eine Objektdifferenzierung.

Das System ist modular aufgebaut: Weitere Sensoren – etwa 3D- oder Metallsensoren sowie künftige Markertechnologien – können nach Bedarf ergänzt werden. Optional lässt sich die standardmäßige spektrenbasierte KI zu einer objektbasierten Erkennung erweitern, sofern eine Farbkamera integriert ist.

Der BRT Hartner AS ist für Anwendungen konzipiert, bei denen konventionelle Trennverfahren an Grenzen stoßen. Die KI verarbeitet sämtliche erfassten Rohdaten vollständig und ordnet Materialien sowohl nach Stoffart als auch nach vordefinierten Objektklassen zu. Damit unterstützt das System insbesondere Sortierprozesse im Kunststoffrecycling, bei denen eine Differenzierung verschiedener Kunststoffarten erforderlich ist – einschließlich Anforderungen aus Bereichen wie dem chemischen Recycling. Zudem kann das Gerät zur Abtrennung hochkalorischer Fraktionen für die Ersatzbrennstoffproduktion sowie zur allgemeinen Störstoffausschleusung eingesetzt werden.

Für das HSI-System kommen handelsübliche Leuchtmittel ohne Spezialanforderungen zum Einsatz, was die Betriebskosten reduziert. Der Automatic Sorter benötigt im Vergleich zu gängigen HSI-Lösungen eine geringere Anzahl an Leuchtmitteln. Die Anlage ist auf vereinfachte Wartungsprozesse ausgelegt: Eine ausfahrbare Plattform erleichtert Arbeiten in der Separiereinheit, und die Sensoreinheit kann optional so ausgeführt werden, dass Reinigungs- und Wartungsarbeiten von einem Wartungssteg aus erfolgen.

Quelle: Eggersmann
