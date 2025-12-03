EMR Group: Umweltschutz im Metallrecycling

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, setzt EMR in Amsterdam konsequent auf eine Flotte umweltfreundlicher Umschlagbagger von Sennebogen – darunter zwei 875 E, zwei EQ-Balancer sowie je einen 855 E und 840 E.

EMR verfügt über rund 150 Recycling-Standorte in Großbritannien, den USA, Deutschland sowie den Niederlanden. Das Unternehmen arbeitet international mit der Industrie, Behörden und der Öffentlichkeit zusammen, um Altmaterialien, darunter Konsumgüter, Altfahrzeuge und Materialien aus Industrie, Bauwesen und Abbruch, in wertvolle Ressourcen umzuwandeln – und so die Kreislaufwirtschaft Wirklichkeit werden zu lassen. Die Standorte investieren kontinuierlich in moderne Anlagen, Umwelttechnik und Sicherheitslösungen. So wurde in Amsterdam in den vergangenen Jahren in eine effizientere Schere, eine Wasseraufbereitungsanlage und in ein umfangreiches Feuerpräventionssystem investiert.

Am Standort Amsterdam verarbeitet EMR Altmetall aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Die sekundären Rohstoffe werden lokal mit vollelektrischen LKWs zum Stahlhersteller Tata Steel transportiert und zusätzlich an internationale Stahlproduzenten verschifft. Das Recycling ersetzt zunehmend den umweltschädlichen Abbau und die Verarbeitung von Eisenerz zur Stahlproduktion – mit bemerkenswertem Effekt: Das von EMR recycelte Metall spart in der Stahlproduktion jährlich rund 15,7 Mio. Tonnen CO2 ein im Vergleich zur Stahlproduktion aus Eisenerz.

Um diese Mengen effizient zu bewegen, setzt EMR in Amsterdam auf eine leistungsstarke Maschinenflotte. Zwei Sennebogen 875 E übernehmen den zentralen Materialumschlag in Amsterdam. Vom Abfertigen der Schiffe über das Abladen ankommender LKWs bis hin zum Bestücken der Schere. Die Hafenumschlagbagger überzeugen durch ihre Umschlagleistung von jeweils bis zu 850 Tonnen pro Stunde bei gleichzeitig niedrigem Energieverbrauch. Dank des Green-Hybrid-Rekuperationssystems können die Betriebskosten um bis zu 50 % reduziert werden. Zusätzlich setzt EMR auf zwei elektrisch betriebene EQ-Balancer mit einer beeindruckenden Reichweite von 32 Metern – optimal für die stationäre Beschickung der Schere und die Verladung des zerkleinerten Materials. Durch das direkt gekoppelte Gegengewicht im Heck der Maschine ist die Arbeitsausrüstung mechanisch perfekt ausbalanciert und der Energiebedarf wird auf ein Minimum reduziert. Lediglich 100 kWh verbraucht der EQ-Balancer im anspruchsvollen Schrottumschlag. Neben ihrer Energieeffizienz punkten die Balancer durch ihre einfache Bedienbarkeit.