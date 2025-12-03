Anzeige

14 Projekte mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet

Bundesumweltministerium und Umweltbundesamt haben am 1. Dezember in Berlin die Gewinner des Bundespreises Ecodesign 2025 ausgezeichnet.
Die Beiträge dieses Wettbewerbsjahres zeichnen sich durch eine besonders hohe Qualität und Vielfalt aus. Aus rund 380 Bewerbungen wurden 149 Einreichungen zur Jurysitzung zugelassen. Nach intensiver Beratung nominierte die interdisziplinäre Jury 30 Projekte, aus denen 14 Preisträgerinnen und Preisträger in den Lichthöfen des Bundesumweltministeriums prämiert werden.

Der Bundespreis Ecodesign geht an folgende Projekte:

Kategorie Nachwuchs

  • Amber – AI monitoring device | Levin Budihardjo Welim & Emma Rahe (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd)
  • Felt the Future – walking with wool | Philipp Remus (Hochschule Pforzheim)
  • Reefine | Zhong-Wei Lin (Royal College of Art)

Kategorie Konzept

  • Concrete Lightweight Ceiling | EIGNER Bauunternehmung GmbH (Firmensitz: Nördlingen)
  • Designstudie zirkulärer Staubsauger | Miele & Cie. KG (Firmensitz: Gütersloh), Miele Design Center (Firmensitz: Gütersloh)

Kategorie Service

  • fix1.today | FixFirst (Firmensitz: Berlin)
  • KI-gestützte Abfallsteuerung | Wasteer GmbH (Firmensitz: Berlin)
  • orto space | orto GmbH (Firmensitz: Berlin)

Kategorie Produkt

  • ecomade Matratze | ecomade GmbH (Firmensitz: Zürich)
  • LOVR – Circular Hemp Material | Revoltech GmbH (Firmensitz: Darmstadt)
  • The world‘s first mushroom coffin | Loop Biotech B.V (Firmensitz: Delft)
  • 100% Recyceltes Aluminium Autoblech | Novelis Deutschland GmbH (Firmensitz: Göttingen)
  • Recycling-Etiketten im Closed Loop | Steinbeis Papier GmbH (Firmensitz: Glückstadt)
  • SHIFTphone 8 | SHIFT GmbH (Firmensitz: Wabern Falkenberg)

Am 19. Januar 2026 startet die europaweite Ausschreibung erneut.

Quelle: BMUKN
