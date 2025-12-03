GreenDot expandiert in Italien mit Tochtergesellschaft

Im Anschluss an die Übernahme der Sortier- und Recyclinganlagen von Synextra im Jahr 2023 setzt GreenDot Global seine Wachstumsstrategie fort.

Laurent Auguste, CEO von GreenDot: „Ich freue mich sehr, dass Luca Galimberti als CEO von GreenDot Italy zu uns stößt. Luca ist ein äußerst erfahrener Manager im Bereich der italienischen Kreislaufwirtschaft. Er bringt das richtige Wissen und die notwendige Erfahrung mit, um die erfolgreiche Entwicklung unserer Aktivitäten im Land in enger Zusammenarbeit mit unserem europäischen Team und anderen Unternehmen zu unterstützen.“

Luca Galimberti, CEO von GreenDot Italy: „Ich bin sehr stolz darauf, die Position als CEO von GreenDot Italy zu übernehmen und zur weiteren Expansion unseres Geschäfts in Italien beizutragen. Die Entwicklung hochwertiger und zuverlässiger Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden in der Kreislaufwirtschaft ist entscheidend, damit Europa seine Abhängigkeit von Rohstoffimporten verringern kann.“