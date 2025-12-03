Anzeige

GreenDot expandiert in Italien mit Tochtergesellschaft

Green Dot Global Sàrl hat die GreenDot Italy S.p.A. gegründet, um die Aktivitäten des Unternehmens im Land zu steuern, und Luca Galimberti zum CEO der neuen Gesellschaft ernannt.
GreenDot expandiert in Italien mit Tochtergesellschaft
Luca Galimberti wird CEO von GreenDot Italy. Copyright: GreenDot
Anzeige

Im Anschluss an die Übernahme der Sortier- und Recyclinganlagen von Synextra im Jahr 2023 setzt GreenDot Global seine Wachstumsstrategie fort.

Laurent Auguste, CEO von GreenDot: „Ich freue mich sehr, dass Luca Galimberti als CEO von GreenDot Italy zu uns stößt. Luca ist ein äußerst erfahrener Manager im Bereich der italienischen Kreislaufwirtschaft. Er bringt das richtige Wissen und die notwendige Erfahrung mit, um die erfolgreiche Entwicklung unserer Aktivitäten im Land in enger Zusammenarbeit mit unserem europäischen Team und anderen Unternehmen zu unterstützen.“

Luca Galimberti, CEO von GreenDot Italy: „Ich bin sehr stolz darauf, die Position als CEO von GreenDot Italy zu übernehmen und zur weiteren Expansion unseres Geschäfts in Italien beizutragen. Die Entwicklung hochwertiger und zuverlässiger Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden in der Kreislaufwirtschaft ist entscheidend, damit Europa seine Abhängigkeit von Rohstoffimporten verringern kann.“

Quelle: GreenDot
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Schwarz-Gruppe setzt sich 95-Prozent-Verwertungsziel

bvse-Frauennetzwerk zu Gast bei der REL GmbH

AZuR inspiriert Südamerika und wächst in Europa

14 Projekte mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet

Die Grünen Engel 2026: Recyclingwettbewerb zur IFAT startet

VOEB: Startschuss für Bürokratieabbau in der Abfallwirtschaft

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link