Recyclingangebot für technische Kunststoffe erweitert

Dabei reicht das Portfolio der möglichen Anlieferungsformen vom Anguss bis zum großvolumigen Anfahrbrocken. Diese werden sortenrein geschreddert, vermahlen oder regranuliert und dann in der kundenseitig gewünschten Form in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt.

Schon seit der Gründung nutzt Polymer Solutions seine Recyclinglinien am Standort Erlenbach am Main mit einer Kapazität von rund 5.500 Jahrestonnen zur Herstellung von PA-Regranulat. Die kürzlich erfolgte Erweiterung der Ausstattung um je eine leistungsstarke Mühle und einen Shredder für die Zerkleinerung von bis zu 2.000 Jahrestonnen ermöglichte die aktuelle Ausweitung das Serviceangebots auf Mahlgüter aus technischen Kunststoffen.

Für die zuverlässige und termintreue Erfüllung seiner Aufträge übernimmt Polymer Solutions das langjährig bewährte Entsorgungskonzept der in örtlicher Nähe agierenden und auf transparente Kunststoffe wie Polycarbonat und PMMA spezialisierten Muttergesellschaft Krall Kunststoff-Recycling, einschließlich der dort etablierten Logistik. Damit reicht das Angebot von der Sammlung und Abholung am Entstehungsort über die Wareneingangsprüfung und Aufbereitung bis zur Anlieferung der hochwertigen Mahlgüter oder Granulate bei den Kunden.