Recycling macht jede Person zur Rohstoffquelle

Jede Person in der Schweiz bringt pro Jahr 50 Einkaufskörbe voller Wertstoffe zurück in den Kreislauf – und trägt so dazu bei, dass aus gebrauchten Materialien wieder neue Rohstoffe entstehen.
Copyright: Swiss Recycling
Was noch vor 30 Jahren als Abfall galt, ist heute eine wertvolle Ressource: Dank dem Recycling entstehen aus gebrauchten Materialien wieder nutzbare Sekundärrohstoffe, die in neue Produkte einfließen.

Die hohe Sammelmenge in der Schweiz – rund 50 volle Einkaufskörbe pro Person und Jahr – ermöglicht jährlich, 3,1 Millionen Tonnen Wertstoffe zu neuen Rohstoffen aufzubereiten. Dieses Engagement sorgt dafür, dass Materialien im Kreislauf bleiben und nicht neu produziert werden müssen.

Die damit vermiedene Umweltbelastung in Umweltbelastungspunkten (UBP) entspricht jener der Stadt Lugano pro Jahr – also von mehr als 66‘000 Einwohner*innen.

Quelle: Swiss Recycling
