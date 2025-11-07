Anzeige

Abrissarbeiten mit Abbruchbagger 830 Vario Tool

Beim Rückbau eines alten Supermarkts in Hunderdorf setzte das Bauunternehmen Stoabau auf den Sennebogen 830 E Demolition Vario Tool. Mit seiner neuen Erdbauausrüstung, vielseitigen Anbaugeräten und Flexibilität meisterte die Maschine sämtliche Abbruch- und Nachbereitungsarbeiten.
Abrissarbeiten mit Abbruchbagger 830 Vario Tool
Die neue Erdbauausrüstung mit zugehörigem Tieflöffel macht den 830 E Demolition zum Allrounder auf jeder Abbruchbaustelle und ermöglicht den Gebäuderückbau und das Ziehen von Fundamenten kombiniert in einer Maschine. Copyright: Sennebogen
Anzeige

Für das Projekt in Hunderdorf, bei dem ein bereits seit Jahren leerstehendes Supermarktgebäude vollständig rückgebaut wurde, entschied sich das niederbayrische Unternehmen Stoabau für den Sennebogen 830 E Demolition Vario Tool. Die Wahl fiel bewusst auf diese Maschine dank ihrer kompakten Bauweise, ihrer enormen Einsatzflexibilität sowie der neu vorgestellten Erdbauausrüstung mit 12 Metern Reichweite und dem passenden 1,7 m³-Tieflöffel.

Im ersten Schritt erfolgte der selektive Rückbau des Gebäudes. Mit Abbruchgreifer, Pulverisierer und Schere wurden Stahlträger, Betonteile und sonstige Baumaterialien effizient getrennt und sortiert. Dank des vollhydraulischen Schnellwechslers konnte der Maschinenführer innerhalb kürzester Zeit zwischen den benötigten Anbaugeräten wechseln – ohne zusätzliche Wartezeiten oder Umrüstaufwand.

Nach dem Rückbau des oberirdischen Gebäudeteils kam ein Hydraulikhammer zum Einsatz. Der Sennebogen 830 E Demolition übernahm den Abbruch der Bodenplatte sowie das Zertrümmern massiver Betonfundamente.

Die Maxcab-Großraumkabine mit serienmäßig hochfahrbarer Kabine sorgte dabei während der gesamten Arbeiten für beste Sichtverhältnisse und damit für eine erhöhte Sicherheit und den idealen Komfort für den Fahrer.

Ein besonderes Highlight des Einsatzes war die nahtlose Umstellung vom Rückbau zur Erdbewegung: Mit dem neuen Tieflöffel führte der Sennebogen Abbruchbagger auch das Planieren des Bodens und den Aushub für die spätere Neubebauung durch. So konnte Stoabau das komplette Projekt mit nur einer Maschine wirtschaftlich realisieren.

Die neue Erdbauausrüstung mit der wählbaren Ausleger-Stellung ermöglichte dabei eine Grabtiefe von bis zu 5 Metern – ideal für das Herauslösen tiefliegender Fundamentteile.

Quelle: Selinia Retzer, Sennebogen
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

BR Bayern und bvse gemeinsam für mehr Qualität und Praxisnähe im Baustoffrecycling

Wird Bodenaushub endlich zum Wertstoff?

Erste Anlage von Remex für KMF-Abfälle in Betrieb

Bau-, Abbruch- und Recyclingwirtschaft legt Positionspapier vor

Prallbrecher für mobile Bauschuttaufbereitung

„Kreislaufwirtschaft muss das neue Normal werden“

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link