Abrissarbeiten mit Abbruchbagger 830 Vario Tool

Für das Projekt in Hunderdorf, bei dem ein bereits seit Jahren leerstehendes Supermarktgebäude vollständig rückgebaut wurde, entschied sich das niederbayrische Unternehmen Stoabau für den Sennebogen 830 E Demolition Vario Tool. Die Wahl fiel bewusst auf diese Maschine dank ihrer kompakten Bauweise, ihrer enormen Einsatzflexibilität sowie der neu vorgestellten Erdbauausrüstung mit 12 Metern Reichweite und dem passenden 1,7 m³-Tieflöffel.

Im ersten Schritt erfolgte der selektive Rückbau des Gebäudes. Mit Abbruchgreifer, Pulverisierer und Schere wurden Stahlträger, Betonteile und sonstige Baumaterialien effizient getrennt und sortiert. Dank des vollhydraulischen Schnellwechslers konnte der Maschinenführer innerhalb kürzester Zeit zwischen den benötigten Anbaugeräten wechseln – ohne zusätzliche Wartezeiten oder Umrüstaufwand.

Nach dem Rückbau des oberirdischen Gebäudeteils kam ein Hydraulikhammer zum Einsatz. Der Sennebogen 830 E Demolition übernahm den Abbruch der Bodenplatte sowie das Zertrümmern massiver Betonfundamente.

Die Maxcab-Großraumkabine mit serienmäßig hochfahrbarer Kabine sorgte dabei während der gesamten Arbeiten für beste Sichtverhältnisse und damit für eine erhöhte Sicherheit und den idealen Komfort für den Fahrer.

Ein besonderes Highlight des Einsatzes war die nahtlose Umstellung vom Rückbau zur Erdbewegung: Mit dem neuen Tieflöffel führte der Sennebogen Abbruchbagger auch das Planieren des Bodens und den Aushub für die spätere Neubebauung durch. So konnte Stoabau das komplette Projekt mit nur einer Maschine wirtschaftlich realisieren.

Die neue Erdbauausrüstung mit der wählbaren Ausleger-Stellung ermöglichte dabei eine Grabtiefe von bis zu 5 Metern – ideal für das Herauslösen tiefliegender Fundamentteile.