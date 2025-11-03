Mehr als 32 Kilogramm neue Elektrogeräte pro Kopf

Dieser Unterschied von 20,6 kg pro Person verdeutlicht einen Anstieg des Bestandes an Geräten, entweder weil sie noch in Gebrauch sind, auf ihre Entsorgung warten, zu Hause gehortet werden oder der informellen, unkontrollierten Abfallbehandlung überlassen werden.

Zwischen 2015 und 2023 stieg die Zahl der in der EU in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte um 78 % von 18,1 kg pro Person im Jahr 2015 auf 32,2 kg im Jahr 2023.

Die Niederlande verzeichneten mit 45,4 kg pro Person die höchste Menge an Elektro- und Elektronikgeräten, die auf den Markt gebracht wurden, gefolgt von Deutschland (38,9 kg) und Österreich (35,1 kg). Auf der anderen Seite, in Zypern, wurden nur 14,8 kg elektronische Geräte pro Person auf den Markt gebracht. Die Slowakei (15,8 kg) und Bulgarien (17,9 kg) folgten mit den niedrigsten Werten.

Zwischen 2015 und 2023 stieg der gesammelte Elektroschrott um 60 % von 7,3 kg auf 11,6 kg und damit langsamer als die auf dem Markt gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte.

Unter den EU-Ländern verzeichneten Bulgarien (17,9 kg pro Person), Tschechien (16,8 kg) und Österreich (15,9 kg) die höchsten Werte für den gesammelten Elektroschrott pro Person, während die niedrigsten gesammelten Mengen in Zypern (3,8 kg pro Person), Malta und Portugal (jeweils 5,8 kg pro Person) zu verzeichnen waren.

Bulgarien ist das einzige EU-Land, in dem die Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott mit 17,9 kg pro Person in jeder Kategorie den auf den Markt gebrachten Produkten entspricht. Im Gegensatz dazu ist in den Niederlanden das Gewicht der auf den Markt gebrachten elektronischen Produkte fast viermal höher als das Gewicht des gesammelten Abfalls, nämlich 45,4 kg gegenüber 12,3 kg.