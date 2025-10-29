Anzeige

Studie zeigt Wege zu effizienterem Verpackungsrecycling

Die europäischen Mitgliedstaaten stehen vor wichtigen Entscheidungen, um das Verpackungsrecycling effizienter zu gestalten. Eine Studie von Adelphi zeigt, dass höhere Recyclingquoten kosteneffizienter erreicht werden können, wenn Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung auf vier zentralen Gestaltungsmerkmalen beruhen:
Foto: Norbert; pixabay.com
Anzeige
  1. Operative Verantwortung der Herstellerorganisationen,
  2. Materialverantwortung,
  3. Vollständige Kostendeckung durch die Hersteller sowie
  4. Unabhängige Aufsicht.

Die Analyse des Haushaltsverpackungsrecyclings in acht EU-Mitgliedstaaten zeigt, dass Governance-Entscheidungen entscheidend für Leistung und Kosteneffizienz sind. Systeme, die konsequente Herstellerverantwortung mit reguliertem Wettbewerb verbinden, erzielen bessere Ergebnisse durch Kostendruck und kontinuierliche Optimierung.

Ab 2026 tritt die neue EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) in Kraft. Die Mitgliedstaaten müssen nun Rahmenbedingungen festlegen, die die Recyclingleistung und Systemkosten für das kommende Jahrzehnt prägen werden. Parallel dazu bietet die Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (CEA) auf nationaler Ebene die Möglichkeit, die rechtlichen Grundlagen an die PPWR anzupassen und die vier Schlüsselfaktoren verbindlich zu verankern.

Laut Studie bestimmt das Systemdesign die Effizienz. Systeme, in denen Producer Responsibility Organisations (PROs) den gesamten Prozess steuern und Materialströme kontrollieren, erreichen höhere Recyclingquoten bei geringeren Beteiligungskosten.

Nationale Systeme mit reguliertem Wettbewerb zwischen PROs steigern Effizienz und Innovationskraft, sofern diese operative, materielle und finanzielle Verantwortung tragen. Die anstehenden Entscheidungen zu Aufsicht, Rollenverteilung, Ausschreibungsverfahren, Ökomodulation, Schnittstellen zwischen Pfandsystem und EPR, Datentransparenz, Audits und der Bekämpfung von Trittbrettfahrern werden die Systemleistung langfristig prägen.

Zur Studie

Quelle: Adelphi
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Digitale Lösung für EPR-Registrierung in mehreren EU-Staaten

bbs warnt vor Haftungsrisiken durch EU-Verpackungsverordnung

Digitale Lösung für Verpackungslizenzierung

Stadler baut LVP-Sortieranlage für PreZero in Österreich

Future Resources 2025 bringt Verpackungsprofis zusammen

ARA und Müller rücken kreislauffähige Verpackungen in den Fokus

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link