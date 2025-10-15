Zeppelin baut neues Logistikzentrum

Um für Kunden in Zukunft Ersatzteile schneller und effizienter – auch automatisiert – bereitzustellen und die Lieferfähigkeit weiter zu verbessern, investiert Zeppelin in seine Logistik-Strategie. Gebaut wird ein neues Logistik-Verteilzentrum auf einer Fläche von rund 52 000 Quadratmetern. Flankiert von zwei Cat Kettenbaggern 326 erfolgte der symbolische Spatenstich für LOG25. Der Rohbau soll im Dezember fertig sein. 2027 soll die Kommissionierung erfolgen.

Auf einer Nutzfläche im Gebäude von 16 400 Quadratmetern und 4 000 Quadratmetern im Außenbereich wird Zeppelin in Zukunft Ersatzteile für Baumaschinen und Motoren von Caterpillar für alle Niederlassungen und Servicestationen aller Geschäftsbereiche innerhalb Deutschlands beschaffen, lagern und verteilen. Die gesamte Nutzfläche im Gebäude beträgt rund 16 400 Quadratmeter. Dabei wird Lagertechnik gemäß neuestem Standard eingesetzt, darunter ein Hochregal- sowie Kleinteillager als AutoStore – ein automatisiertes Lager- und Kommissionier-System, das eine platzsparende Lagerhaltung ermöglicht. Zudem werden ein Gefahrstofflager sowie eine Fertigung für Hydraulikschläuche etabliert.

Fünf Jahre für Planung, Konzeption und Projektphase gingen dem Start der Bauarbeiten für die Halle mit zwölf Metern Höhe, 85 Metern Tiefe und 160 Metern Breite voraus. Errichtet wird sie nach Energiestandard EG40. Die Wärmeversorgung erfolgt mittels Luft-Wärmepumpe. Das Dach erhält eine Photovoltaikanlage. Realisiert wird eine energetisch optimierte Gebäudehülle. Verwendet werden im Sinne von Nachhaltigkeit langlebige Baumaterialien und Bauteile.