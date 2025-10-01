Anzeige

Veolia übernimmt Dienstleistungsbestandteile von Bitunamel Feldmann

Die Veolia Umweltservice Nord GmbH übernimmt zum 1. Oktober 2025 die Dienstleistungsbestandteile Transport und Entsorgung der Bitunamel Feldmann GMBH aus Lübeck.
Aus GUD Geraer Umweltdienste wird Veolia Umweltservice Ost
Bitunamel Feldmann GMBH verfügt über fast sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Schiffs- und Tankreinigung sowie in der Entsorgung und Verwertung von Abfällen bis hin zur Transportlogistik. Die übernommenen Bereiche Transport und Entsorgung werden zukünftig über den Veolia Standort in Lübeck abgewickelt, während die Geschäftsbereiche Schifffahrt, Offshore Support und Schleppschifffahrt weiterhin unter der Marke Bitunamel Feldmann geführt werden. 7 Mitarbeitende und der Fuhrpark mit 11 Spezialfahrzeugen, darunter Saug-Druck-Fahrzeuge, Tankwagen und Containerfahrzeuge, werden von Veolia vollständig übernommen.

Quelle: Veolia
