Veolia übernimmt Dienstleistungsbestandteile von Bitunamel Feldmann

Bitunamel Feldmann GMBH verfügt über fast sechs Jahrzehnte Erfahrung in der Schiffs- und Tankreinigung sowie in der Entsorgung und Verwertung von Abfällen bis hin zur Transportlogistik. Die übernommenen Bereiche Transport und Entsorgung werden zukünftig über den Veolia Standort in Lübeck abgewickelt, während die Geschäftsbereiche Schifffahrt, Offshore Support und Schleppschifffahrt weiterhin unter der Marke Bitunamel Feldmann geführt werden. 7 Mitarbeitende und der Fuhrpark mit 11 Spezialfahrzeugen, darunter Saug-Druck-Fahrzeuge, Tankwagen und Containerfahrzeuge, werden von Veolia vollständig übernommen.