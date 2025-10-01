Anzeige

Neue Geschäftsführerin bei der EGN

Der Aufsichtsrat der SWK AG hat Dr. Inge Hohrath zur neuen Geschäftsführerin der EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mit Sitz in Viersen bestellt.
Neue Geschäftsführerin bei der EGN
Anzeige

Gemeinsam mit Stefan Visser, der seit Anfang 2024 EGN-Geschäftsführer ist, wird sie ab dem 1. Februar 2026 die Geschäfte der EGN leiten und Pierre Vincent, der altersbedingt zum 30. April 2026 nach 10 Jahren das Unternehmen verlassen wird, in dieser Position ablösen.

Die promovierte Betriebswirtin startete ihre berufliche Laufbahn in der Wirtschaftsprüfung bei Ernst & Young in den Bereichen Mittelstands-, später Bankenprüfung. Anschließend durchlief sie verschiedene Führungsrollen im Finanzbereich der RWE Gruppe in Essen, zuletzt als Vice President Accounting bei der RWE Handelstochter Supply & Trading. Sie verließ den RWE Konzern für das Ibbenbürener Familienunternehmen Crespel & Deiters, ein Unternehmen der Stärkeindustrie, in welchem sie seit 2022 bis zu ihrem Eintritt in die EGN-Gruppe/den SWK-Konzern als CFO in der Geschäftsführung tätig ist. Dr. Inge Hohrath ist 48 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Düsseldorf.

Kerstin Abraham, Vorständin und Arbeitsdirektorin der SWK AG sowie EGN-Aufsichtsratsvorsitzende: „Wir freuen uns, mit Dr. Hohrath eine außerordentlich vielseitige Führungspersönlichkeit für die EGN gewonnen zu haben. Sie ist eine erfahrene Finanzexpertin mit der zudem für den Entsorgungsbereich wichtigen Branchen-erfahrungen im Energiesektor und der produzierenden Industrie. Frau Hohrath ist darüber hinaus in der Region Düsseldorf/Niederrhein verwurzelt. Sie wird mit ihrem facettenreichen Profil frische Perspektive ins Unternehmen einbringen und einen großen Beitrag dazu leisten können, unseren Weg des wertorientierten Wachstums im Sinne einer nachhaltigen Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft fortzusetzen und weiterzuentwickeln. ”

Quelle: SWK
FacebookTwitterPinterestEmail

Verwandte Artikel

Zertifizierung im Mittelstand: Warum der Entsorgungsfachbetrieb zählt

Wienerberger hebt Einsparungspotenzial dank Saubermacher und Zero Waste

Veolia übernimmt Dienstleistungsbestandteile von Bitunamel Feldmann

Hennemann Umweltservice Elektronik erhält Ehrenurkunde

Initiative „Mülltrennung wirkt“ zieht positive Jahresbilanz 2024

bvse warnt vor Handelshemmnissen für Sekundärrohstoffe

Lesen, was die Branche bewegt
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie einmal wöchentlich den RECYCLING magazin Newsletter.
Registrieren
Ich bin damit einverstanden, dass die DETAIL Architecture GmbH mir regelmäßig individualisierte spannende Neuigkeiten und Veranstaltungen per E-Mail zusendet. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erfolgt entsprechend den Bestimmungen in der Datenschutzerklärung. Ich kann meine Einwilligung gegenüber der DETAIL Architecture GmbH jederzeit widerrufen.
close-link