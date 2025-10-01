Neue Geschäftsführerin bei der EGN

Gemeinsam mit Stefan Visser, der seit Anfang 2024 EGN-Geschäftsführer ist, wird sie ab dem 1. Februar 2026 die Geschäfte der EGN leiten und Pierre Vincent, der altersbedingt zum 30. April 2026 nach 10 Jahren das Unternehmen verlassen wird, in dieser Position ablösen.

Die promovierte Betriebswirtin startete ihre berufliche Laufbahn in der Wirtschaftsprüfung bei Ernst & Young in den Bereichen Mittelstands-, später Bankenprüfung. Anschließend durchlief sie verschiedene Führungsrollen im Finanzbereich der RWE Gruppe in Essen, zuletzt als Vice President Accounting bei der RWE Handelstochter Supply & Trading. Sie verließ den RWE Konzern für das Ibbenbürener Familienunternehmen Crespel & Deiters, ein Unternehmen der Stärkeindustrie, in welchem sie seit 2022 bis zu ihrem Eintritt in die EGN-Gruppe/den SWK-Konzern als CFO in der Geschäftsführung tätig ist. Dr. Inge Hohrath ist 48 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Düsseldorf.

Kerstin Abraham, Vorständin und Arbeitsdirektorin der SWK AG sowie EGN-Aufsichtsratsvorsitzende: „Wir freuen uns, mit Dr. Hohrath eine außerordentlich vielseitige Führungspersönlichkeit für die EGN gewonnen zu haben. Sie ist eine erfahrene Finanzexpertin mit der zudem für den Entsorgungsbereich wichtigen Branchen-erfahrungen im Energiesektor und der produzierenden Industrie. Frau Hohrath ist darüber hinaus in der Region Düsseldorf/Niederrhein verwurzelt. Sie wird mit ihrem facettenreichen Profil frische Perspektive ins Unternehmen einbringen und einen großen Beitrag dazu leisten können, unseren Weg des wertorientierten Wachstums im Sinne einer nachhaltigen Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft fortzusetzen und weiterzuentwickeln. ”