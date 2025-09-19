Neue Plattform unterstützt Unternehmen bei EU-Verpackungsverordnung

Auf der Fachmesse Fachpack 2025 in Nürnberg präsentiert sich Packliance in Halle 5 am Stand 101 erstmals mit einem eigenen Stand. Das Unternehmen bietet eine Plattform, die Firmen bei der Einhaltung europäischer Verpackungsvorschriften unterstützt. Im Fokus stehen dabei die Anforderungen der geplanten EU-Verpackungsverordnung (PPWR) sowie erweiterte Herstellerpflichten.

Packliance wurde von den Rücknahmesystemen GVÖ, KBS und RIGK gegründet und versteht sich als Ansprechpartner für Hersteller und Importeure, die ihre Verpackungen rechtskonform in Verkehr bringen wollen. Die Plattform soll helfen, komplexe Vorgaben aus verschiedenen Märkten zu bündeln und für Unternehmen handhabbar zu machen.

Zum Leistungsspektrum zählen unter anderem die Beratung zu Regularien, die Bereitstellung von Bevollmächtigten sowie Unterstützung bei Konformitätsprozessen. Nach Angaben der Betreiber sei es Ziel, die rechtlichen Verpflichtungen zu vereinfachen, den administrativen Aufwand zu verringern und Risiken für Unternehmen zu minimieren.

Auf der Fachpack will Packliance zudem praxisnahe Beispiele vorstellen, wie nachhaltige Verpackungslösungen umgesetzt werden können. Besucher der Messe erhalten die Möglichkeit, sich vor Ort über die Angebote zu informieren und ein kostenloses Eintrittsticket zu sichern.