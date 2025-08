Asahi Kasei testet Produktion von Biomethan unter Verwendung von Biogas aus organischen Abfällen

Das Unternehmen strebt eine Kommerzialisierung für 2027 an und hat bereits mit Lizensierungsaktivitäten mit Partnern weltweit begonnen.

Asahi Kasei verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Katalysatoren und Gasabscheidungstechnologien. Auf dieser technologischen Grundlage hat das Unternehmen ein System entwickelt, das CO2 und Methan aus Biogas mithilfe einer optimalen Kombination aus einer speziellen Vakuum-Druckwechseladsorptionsverfahren (PVSA) und einem neuartigen Zeolithen abscheidet. Diese einzigartige Konfiguration entfernt CO2 aus Biogas, um Biomethan mit hohem Ertrag und hoher Reinheit zu gewinnen. Der Zeolith ist ein kristallines Alumosilikat mit regelmäßigen Kanälen (Poren) in der Größenordnung von einem zehnmillionsten Teil eines Millimeters und Hohlräumen (Poren) mit einer spezifischen Oberfläche von über mehreren hundert Quadratmetern pro Gramm.

Um die Leistung und Stabilität dieses Systems unter realen Betriebsbedingungen zu überprüfen, hat Asahi Kasei seit Februar 2025 einen Demonstrationsversuch mit einem Teil des Biogases durchgeführt, das aus Klärschlamm in der Kläranlage Kojima in der Stadt Kurashiki in der Präfektur Okayama erzeugt wurde. Bei der Reinigung von Biomethan besteht tendenziell ein Zielkonflikt zwischen hoher Reinheit und hoher Ausbeute; beides gleichzeitig zu erreichen, war bisher eine große technische Herausforderung.

Das System wurde im Dauerbetrieb über einen Zeitraum von einem Monat getestet. Das gewonnene Biomethan wies eine Reinheit von über 97% auf und eignet sich somit für die Verwendung als Kraftstoff durch Einspeisung in eine Erdgasleitung oder als komprimiertes Erdgas. Außerdem konnte der Test einen hohen Ertrag von über 99,5% nachweisen.