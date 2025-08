ITAD fordert Streichung der thermisch Abfallbehandlungsanlagen aus BEHG

In einem Brief an die Bundesminister Reiche (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), Schneider (Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit) und Frei (Bundeskanzleramt) fordert die ITAD erneut dazu auf, thermische Abfallbehandlungsanlagen aus dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) herauszunehmen.