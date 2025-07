PreZero-Anlage für Leichtverpackungen startet in Österreich

PreZero-Anlage für Leichtverpackungen startet in Österreich

Nach rund einjähriger Bauzeit hat PreZero am Standort Sollenau (Niederösterreich) eine neue Sortieranlage für Leichtverpackungen (LVP) in Betrieb genommen. Die Anlage zählt zu den technologisch fortschrittlichsten in Europa und nutzt künstliche Intelligenz (KI), um Wertstoffe aus dem Gelben Sack und der Gelben Tonne automatisiert zu erfassen und zu sortieren.