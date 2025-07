Kommission führt Überwachung der Ein- und Ausfuhr von Metallschrott ein

Die Kommission hat am 19. März den Aktionsplan für Stahl und Metall (SMAP) angenommen, um die erheblichen Herausforderungen anzugehen, die sich auf die Wettbewerbsfähigkeit der Metallindustrie in der EU auswirken. Eine wichtige Säule dieses Plans ist die Förderung der Metallzirkulation, die nicht nur die Dekarbonisierung der Metallindustrie unterstützt, sondern auch dem Vorschlag der Kommission entspricht, bis 2040 eine Verringerung der Nettotreibhausgasemissionen um 90 % gegenüber 1990 zu erreichen.

Die EU verzeichnet einen Rückgang der Verfügbarkeit von Metallschrott für das Recycling, auch aufgrund von „Schrottleckagen“ in Drittländer. Die Einführung eines Zollsatzes von 50 % durch die Vereinigten Staaten für eine breite Palette von Stahl- und Aluminiumerzeugnissen (ohne Schrott) könnte dieses Problem weiter verschärfen, da steigende globale Preise für Primärmaterialien den Anreiz erhöhen, Schrott ins Ausland zu exportieren.

Um für die Metallindustrie in der EU einen ausreichenden Zugang zu Schrott zu gewährleisten, wird die Kommission die Ein- und Ausfuhren von Metallschrott genau überwachen, um strukturiertere und detailliertere Informationen darüber zu erhalten, was in die und aus der EU kommt. Das Zollüberwachungssystem kann der Kommission Informationen zur Verfügung stellen, um gezielte Handelsmaßnahmen zu ergreifen, um eine ausreichende Versorgung mit Schrott sicherzustellen und Knappheit zu verhindern, wodurch die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit der Metallindustrie in der EU gestärkt wird.

Um die Überwachung von Metallschrott zu verbessern und detailliertere Daten zu erhalten, arbeitet die Kommission auch mit Interessenträgern aus der Industrie zusammen, um zu bewerten, ob und wie die Einstufung von Schrott in Schlüsselkategorien weiter vorangetrieben werden kann.

Die Kommission wird anhand von Ein- und Ausfuhrdaten beurteilen, ob bis Ende des dritten Quartals 2025 weitere Maßnahmen erforderlich sind.