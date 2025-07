Metallschrott sortieren und verladen

Als wichtiger Lieferant der großen italienischen Eisen- und Stahlkonzerne sowie der Gießereien und Raffinerien zeichnet sich Cometfer durch sein Know-how in der Beschaffung von Schrottmaterialien aus, die aus verschiedenen industriellen Aktivitäten und Produktionen stammen. Um die Effizienz im Schrottumschlag weiter zu steigern, entschied sich Cometfer für den Sennebogen-825 E.Umschlagbagger. Neben dem 825 E sind 8 weitere Sennebogen-Maschinen bei Cometfer im Einsatz.

Der Sennebogen 825 E wird bei Cometfer vor allem zum Sortieren, Bewegen und Verladen von Metallschrott eingesetzt. Das zu bearbeitende Material umfasst eine breite Palette an Metallen wie Kupfer, Bronze, Messing, Aluminium und Stahl. Dank seiner robusten Bauweise und der spezialisierten Ausrüstung ist der 825 E optimal auf diese Aufgaben ausgelegt. Die tägliche Nutzung in einer Schicht verlangt eine Maschine, die zuverlässig und widerstandsfähig ist.

Die Konfiguration des Sennebogen 825 E bei Cometfer wurde speziell an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst. Die Maschine ist mit größerer Bereifung an einem HD-Unterwagen ausgestattet, was ihr hervorragende Manövrierfähigkeit und Stabilität verleiht. Das ermöglicht es, sich auch in engen Bereichen sicher zu bewegen und effizient zu arbeiten. Durch den Einsatz eines Zweischalengreifers und eines Magnetsystems ist der Umschlagbagger bestens geeignet, sowohl große Mengen als auch kleine Schrottteile präzise zu handhaben.

Ein entscheidendes Kaufkriterium war die Manövrierfähigkeit des 825 E. Die Maschine kann sich auf engem Raum leicht bewegen und sogar unter Last manövrieren. Diese Eigenschaften sind besonders wertvoll bei Cometfer, da die Einsatzgebiete oft beengte Arbeitsflächen aufweisen, auf denen andere Maschinen an ihre Grenzen stoßen würden.

Darüber hinaus bietet der 825 E eine hohe Standsicherheit, die einen Betrieb ohne ständiges Abstützen ermöglicht. Dies führt zu einer Zeitersparnis und einer gesteigerten Produktivität. Der Komfort für den Bediener wurde ebenfalls berücksichtigt: Die ergonomische Kabine bietet eine hervorragende Sicht und verringert Ermüdungserscheinungen, was zu einer insgesamt höheren Effizienz beiträgt.