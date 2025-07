EEW startet Bau des ersten Batteriespeichers in Premnitz

Ziel des Projekts ist es, die erzeugte elektrische Energie künftig bedarfsgerecht zwischenzuspeichern und netzdienlich einzuspeisen. Damit erhöht sich die Flexibilität des Standorts Premnitz, der bereits heute Fernwärme, Prozessdampf und Strom für rund 40.000 Haushalte pro Jahr bereitstellt.

Die Installation des Fundaments markiert den ersten Meilenstein des Projekts. Die Lieferung und Montage der Speichermodule ist für den Herbst 2025 vorgesehen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist im vierten Quartal geplant. EEW investiert mehrere Millionen Euro in die Umsetzung.

Mit der Integration von Batteriespeichern verfolgt EEW das Ziel, bestehende, grundlastfähige Kraftwerksstrukturen so weiterzuentwickeln, dass sie in einem zunehmend volatilen Energiemarkt flexibel auf den Bedarf an Strom, Prozessdampf und Fernwärme reagieren können. Der Standort Premnitz dient dabei als Pilotprojekt zur gruppenweiten Einführung entsprechender Speicherlösungen.