Elektroschrott-Recycling mit Untha RS100

Sunnking verarbeitet große Mengen an Elektroschrott effizient und unter Einhaltung höchster Umwelt- und Datensicherheitsstandards. Das Unternehmen setzt auf den 4-Wellen-Zerkleinerer RS100 von Untha, um große Mengen an Elektronikschrott (WEEE) zu verarbeiten. Die Durchsatzleistung, die Qualität des Ausgangsmaterials und die Zuverlässigkeit des Zerkleinerers waren die Hauptfaktoren, die das Unternehmen überzeugt haben. Sunnking wird vom Team von Untha America, Inc. beraten und unterstützt.

Um die Recyclingkapazitäten zu erhöhen, suchte Sunnking nach einem robusten Schredder mit hoher Durchsatzleistung, der schnell und effizient ein homogenes Ausgangsmaterial produzieren kann und sich besonders für die Zerkleinerung von Elektronikschrott eignet. Außerdem mussten die Drehzahl und das Drehmoment zur Prozessoptimierung einstellbar sein.

„Wir brauchten einen Zerkleinerer, der unser wachsendes Volumen bewältigen kann, ohne Kompromisse bei Qualität oder Effizienz einzugehen. Der Untha RS100 hat unsere Erwartungen übertroffen und überzeugt durch außergewöhnliche Durchsatzleistung, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Diese Investition hat unseren Betrieb grundlegend verändert. Er ist langlebig, flexibel und ermöglicht es uns, mehr Material schneller zu verarbeiten und gleichzeitig ein reines, wertvolles Produkt für die Wiederverwendung zu erhalten“, sagt Adam Shine, Präsident von Sunnking Sustainable Solutions.

2024 investierte Sunnking in den 4-Wellen-Zerkleinerer RS100 – eine Hochleistungsmaschine für die Verarbeitung einer Vielzahl von Elektronikabfällen. Sunnking integrierte die Maschine in seine Verarbeitungslinie. Der Zerkleinerer, der von einem ca. 23 Meter langen Fördersystem angetrieben wird, zerkleinert gemischte Elektronikteile effizient und ermöglicht gleichzeitig die Entfernung von übergroßen Geräten wie Fernsehern und Transformatoren, die einer besonderen Handhabung und Verarbeitung bedürfen. Der RS100 zerkleinert täglich etwa 12 Tonnen Material und produziert zwei wichtige Fraktionen: sauberen Eisenstahl und Verbrauchermüll, der zur Weiterverarbeitung an Raffinerien geschickt wird.

Aufbauend auf dem Erfolg der RS100 plant Sunnking, seine Aktivitäten über New York hinaus auszuweiten. Das Unternehmen beabsichtigt, eine eigenständige Anlage außerhalb des Bundesstaates New York zu errichten, um seine Kundinnen und Kunden noch besser bedienen und seine Recyclingkapazitäten ausbauen zu können. Darüber hinaus engagiert sich Sunnking sozial und sammelt mit Initiativen wie dem „E-Scrap for Camp“ Spenden, um krebskranken Kindern die Teilnahme an Sommercamps zu ermöglichen.