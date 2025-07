EU-Klimagesetz bietet neuen Weg bis 2040

Sie gibt Investoren Sicherheit, Innovation, stärkt die industrielle Führungsrolle unserer Unternehmen und erhöht die Energieversorgungssicherheit Europas. Erst in dieser Woche zeigte die jüngste Eurobarometer-Umfrage, dass die Bürgerinnen und Bürger den EU-Klimaschutz nachdrücklich unterstützen, was ein solides Mandat darstellt, um den Kurs der EU-Agenda für einen sauberen Übergang beizubehalten. Die EU ist auf gutem Weg, unser Ziel von 55 % für 2030 zu erreichen. Der heutige Vorschlag baut auf dem bestehenden rechtsverbindlichen Ziel der EU auf, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % zu senken, und sieht einen pragmatischeren und flexibleren Weg vor, um das Ziel im Hinblick auf eine dekarbonisierte europäische Wirtschaft bis 2050 zu erreichen.

Im Einklang mit dem EU-Kompass für Wettbewerbsfähigkeit, dem Aktionsplan für saubere Industrie und erschwingliche Energie trägt das vorgeschlagene Klimaziel für 2040 der derzeitigen wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und geopolitischen Landschaft in vollem Umfang Rechnung und gibt Investoren und Unternehmen die Vorhersehbarkeit und Stabilität, die sie für die Energiewende in der EU benötigen. Durch die Beibehaltung des Kurses zur Dekarbonisierung wird die EU Investitionen in Innovation vorantreiben, mehr Arbeitsplätze und Wachstum schaffen, unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels erhöhen und energieunabhängiger werden.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte: „Da die europäischen Bürgerinnen und Bürger zunehmend die Auswirkungen des Klimawandels spüren, erwarten sie, dass Europa handelt. Industrie und Investoren erwarten von uns eine vorhersehbare Reiserichtung. Heute zeigen wir, dass wir fest zu unserer Verpflichtung stehen, die europäische Wirtschaft bis 2050 zu dekarbonisieren. Das Ziel ist klar, die Reise ist pragmatisch und realistisch.“

Der heutige Vorschlag stützt sich auf eine eingehende Folgenabschätzung und Empfehlungen des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen und des Europäischen Wissenschaftlichen Beirats für Klimaänderungen. Die Annahme erfolgt im Anschluss an eine umfassende Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament, Interessenträgern, der Zivilgesellschaft und den Bürgerinnen und Bürgern, die mit der Empfehlung der Kommission zu dem Ziel im Februar 2024 eingeleitet wurde.

Auf der Grundlage dieser Konsultationen wird in dem Vorschlag dargelegt, wie das Ziel für 2040 auf eine andere Weise erreicht werden kann, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Ein zentrales Element ist die Flexibilität, die die Kommission bei der Gestaltung der künftigen Rechtsinstrumente zur Erreichung dieses Klimaziels für 2040 berücksichtigen wird. Dazu gehören eine begrenzte Rolle für hochwertige internationale Gutschriften ab 2036, die Nutzung des inländischen dauerhaften Abbaus im EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS) und eine größere Flexibilität zwischen den Sektoren, um zur Erreichung der Ziele auf kosteneffiziente und sozial gerechte Weise beizutragen. Konkret könnte dies einem Mitgliedstaat die Möglichkeit geben, den schwierigen Landnutzungssektor mit einer Übererreichung bei der Verringerung der Emissionen von Abfällen und Verkehr zu kompensieren.

Im Vorschlag der Kommission wird betont, wie wichtig es ist, die richtigen Rahmenbedingungen zur Unterstützung dieses 90 %-Ziels zu beschleunigen und zu stärken. Dazu gehören eine wettbewerbsfähige europäische Industrie, ein fairer Übergang, bei dem niemand zurückgelassen wird, und gleiche Wettbewerbsbedingungen mit unseren internationalen Partnern.

Darüber hinaus legt der Vorschlag einen klaren Rahmen für unsere Klima- und Energievorschriften für die Zeit nach 2030 fest. Nationale Besonderheiten werden berücksichtigt. Kostenwirksamkeit, Einfachheit und Effizienz werden Leitprinzipien sein, zusammen mit der Sicherstellung der Technologieneutralität und einem Übergang, der fair und gerecht für alle ist.

Die Kommission hat heute, nur wenige Monate nach ihrer Vorlage, eineMitteilung über die Vorlage der ersten Vorschläge zum Clean Industrial Deal veröffentlicht. Da der Kompass der EU zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und der Dekarbonisierung Hand in Hand geht, ist seine Umsetzung für das Klimaziel für 2040 von entscheidender Bedeutung. Die heutige Mitteilung gibt einen Überblick über die erste Welle der durchgeführten Maßnahmen, die erzielten Fortschritte und die noch zu ergreifenden Maßnahmen.

Eine der wichtigsten Lieferungen ist der Rahmen für staatliche Beihilfen im Rahmen des Deals für saubere Industrie, der letzte Woche angenommen wurde, um Investitionen in die Energiewende weiter zu unterstützen. Die Vereinfachung des CO2-Grenzausgleichssystems (CBAM) wurde ebenfalls vereinbart, wobei 90 % der Einführer ausgenommen wurden, wodurch der Verwaltungsaufwand verringert und eine reibungslose Umsetzung sichergestellt wurde. Diese Vereinfachung ist der erste Schritt vor einer allgemeineren Überprüfung des CO2-Grenzausgleichssystems Ende des Jahres, begleitet von Legislativvorschlägen zur Stärkung des Mechanismus. In der heutigen Mitteilung werden die Ergebnisse der Analyse der Kommission dargelegt, wie eine Lösung für die Verlagerung von CO2-Emissionen bei der Ausfuhr gefunden werden kann.

In Ergänzung des Rahmens für staatliche Beihilfen und der heutigen Mitteilung hat die Kommission auch die Empfehlung zu Steueranreizen herausgegeben, um Investitionen in saubere Technologien und die Dekarbonisierung der Industrie durch Maßnahmen wie beschleunigte Abschreibungen und Steuergutschriften zu fördern. Außerdem legte sie eine Empfehlung und Leitfäden zur Optimierung der Nutzung neuer EU-Vorschriften für erneuerbare Energien vor, die auf den Ausbau erneuerbarer Energien und die Senkung der Energiekosten abzielen.

Maßnahmen in Bezug auf erschwingliche Energie zur Ausweitung der Herstellung von Netzkomponenten und zur Unterstützung von Strombezugsvereinbarungen, das Pilotprojekt für die kommende Bank zur Dekarbonisierung der Industrie, der bevorstehende Aktionsplan für die Chemieindustrie und die sektoralen Dialoge mit Interessenträgern gehören zu den Maßnahmen, die zur Verwirklichung des Clean Industrial Deal beitragen werden. In den Vorschlägen für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, die noch in diesem Monat erwartet werden, wird auch dargelegt, wie der künftige EU-Haushalt den Übergang zu einer sauberen Wirtschaft unterstützen wird.