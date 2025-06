Pyrum erhält Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn für neues Werk

Das Werk soll auf einer Fläche von rund 25.000 m2 am neuen Standort in Perl-Besch in der Nähe des Dreiländerecks zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg entstehen und über eine jährliche Recyclingkapazität von 22.400 Tonnen Altreifen verfügen. Die verkehrsgünstige Lage mit direkter Anbindung zur Mosel, bestehenden Bahngleisen sowie der nahegelegenen Autobahn bietet ideale logistische Voraussetzungen für die Anlieferung von Altreifen sowie den Abtransport der erzeugten Produkte. Aktuell werden verschiedene Anlieferungswege geprüft, um den Betrieb so effizient und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten. Mit Erhalt der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn können nun zügig die ersten Ausschreibungen beginnen.

Der Spatenstich für das zweite Pyrum-eigene Werk wird im Juli 2025 am neuen Standort in Perl-Besch erfolgen. Weitere Information zum Baubeginn werden in Kürze veröffentlicht. Die Inbetriebnahme wird bei plangemäßem Voranschreiten des Baus voraussichtlich im ersten Quartal 2027 beginnen.