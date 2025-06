Untha eröffnet Technology Innovation Center

Das Technology Innovation Center (TIC) befindet sich in nächster Nähe zum Untha Hauptquartier, den Produktions- und Montagestandorten und zur Untha e-technology. Der Standort wurde bewusst so gewählt, denn das TIC beherbergt nicht nur das F&E-Team des Unternehmens, sondern soll auch zum Treffpunkt für Untha Mitarbeiter*innen aus allen Bereichen werden. Am neuen Standort finden sich neben einer eigenen Montagehalle für den Musterbau von Prototypen auch CAD-Arbeitsplätze, ein Labor, ein modularer Besprechungsraum sowie Platz für den konstruktiven Austausch. Im TIC wird auch die Weiterentwicklung KI-gestützter Apps und der Smart-Services von Untha vorangetrieben.

Die Zerkleinerer von Untha werden für unterschiedlichste Anwendungsgebiete bzw. Materialien entwickelt und an individuelle Kundenanforderungen angepasst. Das Portfolio umfasst „kleinere“ Maschinen wie die Modelle der neuen Generation der RS-Serie ebenso wie die 40 Tonnen schweren Großschredder XR und ZR. Bei der Entwicklung neuer Technologien müssen drei wichtige Bereiche miteinander in Einklang gebracht werden: Mechanik, Elektronik und Digitalisierung. Die Mitarbeiter*innen im TIC verfügen über umfangreiches Know-how und langjährige Erfahrung, um all das bei der (Weiter-)Entwicklung der Untha Schredder zu beachten. In interdisziplinären Teams arbeiten sie an Ideen für neue Zerkleinerungslösungen, bauen und montieren Prototypen, nehmen diese in Betrieb und führen Praxistests durch. Diese finden unter realen Bedingungen bei bestehenden Untha-Kund*innen statt. Diese Testläufe werden vom Entwicklungsteam und Technikern überwacht. Mit Hilfe sensibler Messtechnik und des Assistenzsystems Untha Genius werden Prozessdaten gesammelt und ausgewertet. Dadurch können bereits in der Prototypenphase Verbesserungspotenziale identifiziert und umgesetzt werden.