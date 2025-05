Measurelabs wird Prüfdienstleister für Flustix-Zertifizierung

Auf dieser Grundlage können Händler dann ihre Produkte mit dem flustix-Mikroplastikfrei-Siegel gemäß den neuesten EU Green Claims-Anforderungen ausloben und weiter bewerben.

Measurlabs bietet ein Angebot an akkreditierten Analysen zur Bestimmung von Mikroplastik in verschiedenen Matrices, darunter Wasser, Kosmetika, Körperpflegeprodukte, Waschmittel, Reinigungsmittel und Lebensmittel. Die Tests werden mit international anerkannten Standardmethoden (einschließlich ISO 24187) und analytischen Techniken wie Pyrolyse-GC/MS, Raman-Mikroskopie und FTIR-Mikrospektroskopie durchgeführt. Mit einem Netzwerk von über 900 Partnerlabors weltweit und Standorten in Helsinki, Cambridge und Palo Alto, Kalifornien, garantiert Measurlabs eine schnelle und zuverlässige Bearbeitung der Testaufträge.

Die flustix-Zertifizierung „Produktinhalt mikroplastikfrei“ richtet sich an Hersteller von Produkten, insbesondere von flüssigen oder wasserlöslichen Inhaltsstoffen, die keine zugesetzten Mikroplastikpartikel enthalten. Die Zertifizierung basiert auf der einzigen international anerkannten Definition von Mikroplastik nach REACH/ECHA und wird durch unabhängige Laboranalysen von nach ISO 17025 akkreditierten Laboren und einer anschließenden Konformitätsbewertung durch akkreditierte Zertifizierungspartner vergeben.