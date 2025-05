Papiersammlung in Nürnberg mit E-Lkw

„Der Einsatz unseres neuen Elektro-Sammelfahrzeugs ist ein wichtiger Schritt in unserer umfassenden Strategie zur Reduzierung unserer eigenen Emissionen“, erklärt Rainer Hofmann, Geschäftsführer der Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG. Für Nürnberg bedeutet das konkret weniger Luftverschmutzung und Lärmbelastung bei der Papiersammlung. „Mit diesem Schritt in Richtung umweltfreundlicher Mobilität leisten wir einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität und zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Stadtverkehr“, so Hofmann weiter.

Mit einer Batteriekapazität von 450 kWh und einer Leistung von 500 kW (entspricht 680 PS) erreicht der E-Lkw eine Reichweite von bis zu 180 Kilometern. Dies ermöglicht die Abbildung einer kompletten Tagestour im geplanten Sammelgebiet ohne Zwischenladen. Geladen wird das Fahrzeug auf dem Veolia-eigenen Betriebshof. Die Ladedauer hängt dabei von der noch vorhandenen Restkapazität der Batterie ab, wobei eine Nacht ausreicht, um die Batterie für die Sammeltour am nächsten Tag wieder vollständig aufzuladen.