Höhere Qualitäten beim PET-Recycling

Die Anlage, die sich im Nordwesten der Türkei befindet, verarbeitet derzeit monatlich mehr als 4.200 Tonnen PET-Flaschen und produziert monatlich 3.000 Tonnen PET-Flakes und 2.000 Tonnen rPET-Granulate. In den Doğa PET-Hallen findet sich die gesamte Palette an Tomra-Maschinen zur Kunststoffsortierung: vier der Allround-Sortiermaschinen Autosort sowie zwei Innosort Flake und zwei Autosort Flake-Einheiten zur fortschrittlichen Flakesortierung und -reinigung. Diese Kombination von Sortiersystemen sorgt für optimale Produktqualität und Verarbeitungskapazität.

Je nach Kundenanforderungen werden die hochwertigen PET-Flakes, die in verschiedenen Qualitätsstufen hergestellt werden, für die Produktion von PET-Folien verwendet, während die rPET-Granulate hauptsächlich für das Bottle-to-Bottle-Recycling und hochwertige Textilanwendungen bestimmt sind. Das Unternehmen plant, seine recycelten Produkte hauptsächlich in europäische Länder zu exportieren.

Beim Produzieren von klaren Flakes zielt Doğa PET darauf ab, den Verlust von hellblauem PET-Material zu minimieren und, wenn nötig, das hellblaue Material vom klaren zu trennen. Die blauen Flaschen, die beim Verarbeiten von klarem PET aussortiert werden, können eine wertvolle Ressource für andere Anwendungen sein.

Doğa PET ist die erste Anlage in der Türkei, die erfolgreich hellblaues Material vom klaren Material trennt, unabhängig vom Eingangsprodukt. Während des Sortierprozesses werden hellblaue Produkte von allen Eingangsprodukten getrennt und zur Wiederverwendung zurückgewonnen.

Um lebensmitteltaugliche Pellets herzustellen, muss Doğa PET nachweisen, dass weniger als 5% des Eingangsmaterials für seinen Waschprozess aus nicht lebensmitteltauglichem PET bestehen. Um diese Anforderung zu erfüllen und die Materialrückgewinnung in seinen Sortierlinien zu verbessern, hat das Unternehmen in einen hochmodernen Abfallanalysator investiert, der von PolyPerception betrieben wird. Diese Lösung verwendet Kameras zur Echtzeit-Materialanalyse und -klassifizierung an wichtigen Punkten in der Sortieranlage. Im Werk von Doğa PET ist das Analysesystem vor der letzten der vier Autosort-Einheiten positioniert. Er überwacht und analysiert kontinuierlich die Menge an nicht lebensmitteltauglichen PET-Flaschen, die für die Waschlinie bestimmt sind.

Durch die Bereitstellung von Daten pro Charge oder Schicht kann Doğa PET dank der PolyPerception-Analyse die lebensmitteltaugliche Qualität des Materials aus jedem spezifischen Produktionszeitraum zertifizieren und sowohl seinen Kunden als auch den relevanten Zertifizierungsstellen eine wichtige Sicherheit bieten. Diese Transparenz ist besonders wichtig für Endkunden, die diese Pellets von einer türkischen PET-Anlage kaufen. Beim Export seines hochwertigen Produkts nach Europa kann Doğa PET nun die strengen Compliance-Anforderungen seiner Kunden erfüllen.