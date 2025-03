Kreislaufwirtschaft durch bessere Sortierleistungen stärken

Zum Beispiel sollen im Rahmen des europäischen Green Deals bis 2030 55 % der Kunststoff-Verpackungsabfälle recycelt werden. Hierzu sind zum einen ein besseres Konzept für die Recyclingfähigkeit der Materialien, zum anderen aber auch bessere Sortierleistungen erforderlich. Aufgrund der technischeren und fragmentierteren Abfälle wird es zu einer Herausforderung, die Qualität und die Erkennung der verwertbaren Materialien zu garantieren. Die Innovation erhält somit eine zentrale Stellung im Kernbereich der Strategien der industriellen Recyclingunternehmen.

Seit mehr als 20 Jahren entwickeln die Teams von Pellenc ST Sortierlösungen zur Verwertung von Abfällen und zur Begleitung der Sortieranlagenbetreiber in ihrem Bestreben nach immer höherer Leistungsfähigkeit. Dank der aktuellen, mit visueller und IR-Spektrometrie arbeitenden Lösungen sind die optischen Sortierer bereits fähig, fortgeschrittene Sortierungen wie die Trennung von PET-Schalen und -Flaschen oder Mehrfach- und Einfach-PET-Schalen vorzunehmen. Bei bestimmten komplexen Sortiernachfragen bieten die bestehenden Anlagen jedoch weiterhin keine Lösungen. In diesem Kontext kommt die Künstliche Intelligenz zum Einsatz.

Pellenc ST setzt Künstliche Intelligenz als Ergänzung zu den bestehenden Lösungen ein, um die Leistungsfähigkeit zu verbessern und die Sortieranlagenbetreiber bei der Steuerung ihrer Industrieanlagen und der Qualitätskontrolle zu unterstützen. Durch die Kombination des Deep Learning mit der NIR/VIS-Technologie gewinnen die optischen Sortieranlagen an Analysegeschwindigkeit, wodurch sie dann komplexere Sortieraufgaben lösen können. Konkret heißt dies, dass das neuronale Netzwerk anhand von Millionen Bildern trainiert wird, um die spezifischen Eigenschaften der Objekte wie Form, Größe und weitere sichtbare Unterschiede zu identifizieren.

Vergangenes Jahr hat Pellenc ST seine ersten Lösungen mit Künstlicher Intelligenz zur Reinigung der PE-Flüsse und zur komplexen Trennung von Papier und Karton lanciert. Heute stützt sich Pellenc ST auf seine Technologie CNS Brain, um eine neue Herausforderung im Bereich der PET-Sortierung anzunehmen. „Wir haben ein neues Modell Künstlicher Intelligenz entwickelt, das dazu fähig ist, die durchsichtigen PET-Flaschen mit größeren Etiketten oder Etikettenhülsen zu erkennen, was mit der NIR/VIS-Technologie allein sehr schwierig ist. Unser Modell erkennt bereits mehr als 85 % der mit Etikettenhülsen versehenen Flaschen und wir streben an, in naher Zukunft die Schwelle von 90 % zu überschreiten“, betont Kervin Allazet, der bei Pellenc ST für die Künstliche Intelligenz verantwortlich ist.

Diese Lösung trägt ebenfalls zur Minderung der Verluste bei, die von 7 % auf unter 2 % abgesunken sind. Des Weiteren gehört CNS Brain zu den von Pellenc ST angebotenen KI-Optionen, die weder Zusatzausrüstungen erfordern, noch den Energieverbrauch erhöhen oder zusätzlichen Wartungsbedarf mit sich bringen.

Bei noch schwierigeren Anwendungen stattet Pellenc ST seine Anlagen mit einer zusätzlichen Kamera aus und bietet die Option Aisort an. Diese Lösung ermöglicht es, neue Anwendungsfälle anzugehen, indem der Branche neue Trennungsmöglichkeiten geboten werden. Das beste Beispiel ist die Trennung von Lebensmittel- und Nicht-Lebensmittelverpackungen. Tatsächlich werden Lebensmittelverpackungen aus den gleichen oder sehr ähnlichen Materialen wie Nicht-Lebensmittelverpackungen hergestellt. Konventionelle Sortiersysteme haben es somit schwer, diese Verpackungen zu erkennen und zu sortieren. Dank des KI-Moduls und der Verbindung von verschiedenen Sensoren können die von Pellenc ST gelieferten optischen Sortierer nun auf diese Problematik antworten und dank einer sehr präzisen Sortierung qualitativ hochwertige Recyclingprodukte erreichen.

Pellenc ST bietet ebenfalls Qualitätskontrolllösungen mit Künstlicher Intelligenz an. Diese am Ende der Sortierlinie installierten Aisee-Portale kontrollieren das Qualitätslevel des Flusses wie auch die Gesamteffizienz der Sortieranlage. Durch die Echtzeitbereitstellung von Informationen über die Zusammensetzung des Sortiergutflusses wird das Aisee-System zu einem wahren Instrument der Entscheidungshilfe. Ergänzt durch die Unterstützung von erfahrenen Experten im Bereich der Problematiken der Abfallindustrie, werden diese Daten intelligent und stellen eine wertvolle Wissensquelle dar. Sie werden gesammelt, analysiert und an einem Dashboard oder in benutzerangepassten Berichten dargestellt, die für die Anlagenbediener unverzichtbar sind, um die geforderten Reinheitsgrade zu garantieren, die Verfügbarkeitsrate aufrechtzuerhalten wie auch die Inbetriebnahmephasen zu beschleunigen. Last but not least sind alle von Pellenc ST gelieferten Ausrüstungen nach ISO 27001 zertifiziert und garantieren Robustheit, Sicherheit und Datenschutz.